اعتقال فلسطيني من غزة استغل فترة علاجه في إسرائيل لنقل معلومات إلى حماس

شارك ابو النور في تدريبات وأنشطة عسكرية ضد دولة إسرائيل

اعتقل جهاز الأمن العام (الشباك) والشرطة الاسرائيلية بالقبض على أحمد أبو النور ، 27 عاما، من سكان غزة، والذي دخل إسرائيل بتصريح لتلقي العلاج الطبي واستخدمه لاحقا في نقل معلومات استخبارية إلى حماس.

وكشف التحقيق أنه في عام 2009 تم تجنيد ابو النور في الجناح العسكري لحركة حماس، حيث شارك في تدريبات وأنشطة عسكرية ضد دولة إسرائيل، بالإضافة إلى أنه كان نشطًا أيضًا في الجهاز السري للتنظيم. ومن المتوقع أن يرفع مكتب المدعي العام في لواء الجنوب لائحة اتهام ضده في محكمة بئر السبع المركزية.

هذا التحقيق، بالإضافة إلى التحقيقات السابقة التي أجريت مؤخرًا ، يفضح مرة أخرى الاستغلال السيئ لحركة حماس، بما في ذلك هيئة الأركان العامة وأجهزتها الأمنية السرية، باستخدام التصاريح الإنسانية الممنوحة لسكان غزة للترويج لنشاط غير مشروعة في إسرائيل.

وقال جهاز الأمن العام (الشاباك): "جهاز الأمن العام يأخذ على محمل الجد أي نية لنشاط إرهابي وتجسس من قطاع غزة وسيواصل العمل مع الشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي للكشف المسبق عن أي نشاط عدائي من قبل المنظمات الإرهابية في غزة وإحباطه".