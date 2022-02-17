الجيش الإسرائيلي يعلن اسقاط طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله على الحدود اللبنانية

الجيش الإسرائيلي يسقط مسيّرة تابعة لمنظمة حزب الله على الحدود اللبنانية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه أسقط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله دخلت المجال الجوي للبلاد من الحدود اللبنانية، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "سنواصل العمل لمنع أي انتهاك لسيادة دولة إسرائيل".

وقع الحادث بالقرب من بلدة أفيفيم على السياج الحدودي. وعلى ما يبدو أن الطائرة المسيّرة مخصصة لجمع المعلومات الاستخبارية وهي تابعة لقوة النخبة "رضوان" التابعة لحزب الله. وتخضع الطائرة المسيرة حاليًا لعملية "ائتمان" في الميدان من قبل قوات الجيش الإسرائيلي للتأكد من أنها لا تحتوي على أشياء غير متوقعة.