قبيل زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى تركيا: وفد تركي رفيع المستوى يزور إسرائيل لبحث الاستعدادات

الطرفان ناقشا، في اجتماعات عُقدت في كل من وزارة الخارجية ومقر إقامة الرئيس، الاستعدادات لزيارة الرئيس

زار وفد تركي رفيع المستوى إسرائيل اليوم الخميس، واجتمع مع مدير عام وزارة الخارجية ألون أوشبيز، والمدير العام الرئاسي إيال شويكي. وضم الوفد التركي المتحدث الرسمي باسم الرئيس التركي إبراهيم قالن ونائب وزير الخارجية سادات أونال، لـ"تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، يمكن أن تسهم في استقرار المنطقة"

وبحسب موقع القناة 13 الإسرائيلية، ناقش الطرفان في اجتماعات عُقدت في كل من وزارة الخارجية وفي منزل الرئيس هرتسوغ، الاستعدادات لزيارة الرئيس يتسحاق هرتسوغ إلى تركيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين، ومختلف القضايا الإقليمية. وذكر بيان مشترك للرئيس الإسرائيلي ووزارة الخارجية أن الطرفين اتفقا على أن تعزيز العلاقات يمكن أن تسهم في استقرار المنطقة.

وأضاف البيان الصادر عن الرئاسة الإسرائيلية ووزارة الخارجية الإسرائيلية: "التقى الوفد بمدير عام وزارة الخارجية ألون أوشبيز ودير عام ديوان الرئاسة إيال شوفكي".ولفت إلى أن الطرفان ناقشا، في اجتماعات عُقدت في كل من وزارة الخارجية ومقر إقامة الرئيس، الاستعدادات لزيارة الرئيس الإسرائيلي إلى تركيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مختلف القضايا الإقليمية.

وستمثل الزيارة المتوقعة يوم التاسع من شهر مارس/آذار الوشيك، بحسب الاعلام التركي والاسرائيلي، عودة قوية للعلاقات بين البلدين.

وتأتي الزيارة بعد زيارة أوشبيز لتركيا في كانون الأول \ديسمبر 2021 ، في اجتماع بدأ خلاله الحديث عن زيارة الرئيس هرتسوغ إلى تركيا. وذكرت صحيفة الصباح التركية هذا الأسبوع أن هرتسوغ سيزور الدولة التركية في 9 مارس\ اذار القادم، بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي قال مؤخرًا ان زيارة هرتسوغ قد تفتح صفحة جديدة في تعزيز العلاقات بين البلدين وبلدان المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الصحيفة التركية الشهر الماضي أن أردوغان بدأ عدة خطوات لإعادة بناء العلاقات مع إسرائيل. كانت الخطوة الأولى إطلاق سراح الزوجين "فاكنين" اللذين تم اعتقالهما وسجنهما في الدولة ، مما أدى إلى محادثة أردوغان مع نظيره الإسرائيلي.