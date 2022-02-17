تقرير: تسريب مسودة إيرانية للاتفاق النووي تتضمن "رفع التجميد عن الأرصدة الإيرانية والإفراج عن السجناء"

"سيتم رفع العقوبات عن إيران بمجرد توقيع الاتفاقية، وستكون الاتفاقية مماثلة للاتفاقية السابقة المبرمة عام 2015"

نشرت وكالة أنباء "فارس نيوز" الإيرانية، اليوم الخميس، مسودة للاتفاق النووي تضمن "إجراءات متبادلة تنفذ على مراحل ولم يتبق سوى مناقشة بعض القضايا الحساسة" وأضافت "الخطوات الأولى تشمل رفع التجميد عن الأرصدة الإيرانية والإفراج عن السجناء".

وتشير إلى "جزء من المسودة إلى تبادل العديد من السجناء الغربيين (مزدوجي الجنسية) مقابل 7 مليارات دولار من الأموال المجمدة في كوريا الجنوبية، على أن يتم النظر في فترة من 1 إلى 3 أشهر من الاتفاق إلى التنفيذ الكامل"وهو ما يتنافى مع رؤية الولايات المتحدة التي تقضي بوقف البرنامج النووي قبل مسألة رفع تجميد الأرصدة التي تفع ضمن العقوبات.

وتابعت المسودة أنه "سيتم رفع العقوبات عن إيران بمجرد توقيع الاتفاقية، وستكون الاتفاقية الجديدة مماثلة للاتفاقية السابقة المبرمة عام 2015، حيث تجدد الولايات المتحدة الإعفاءات كل بضعة أشهر".

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أنه وفق نص الاتفاق منحت الولايات المتحدة ضمانة إلى طهران، فإنها لن تنسحب من الاتفاقية مرة أخرى، وأحد الضمانات المقدمة هو أنه في حالة انتهاك الولايات المتحدة للمعاهدة، يمكن لإيران زيادة التخصيب بنسبة تصل إلى 60٪ ".كما تتضمن مسودة الاتفاقية المزعومة "الرفع المباشر للعقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع النفط الإيراني".

وتابعت "هذه الاتفاقية الجديدة تتضمن مجموعة من الإجراءات التي ستبدأ في المرحلة الأولى مع تعليق التخصيب فوق 5٪ في إيران".

من ناحية أخرى، وصفت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، مساء الخميس، التقرير الذي سربته وكالة رويترز عن حدوث اتفاق في فيينا يحتوي على مواد يعتقد الخبراء والمصادر المطلعة على موضوع المفاوضات، أنها غير دقيقة ومليئة بمزيج من الصواب والخطأ بهدف خلق جو في الأيام المهمة للمفاوضات.

وأضافت الوكالة في تقرير لها أن "بعض القضايا التي أثيرت في هذا التقرير لا علاقة لها بشكل أساسي بالمسألة النووية ومحادثات فيينا".