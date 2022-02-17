إسرائيل تعلن أنها لن تسمح للجنة التحقيق الدولية بشأن "التصعيد في غزة" بدخول أراضيها

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية :"نعتبر أن السيدة بيلاي ناشطة ضد اسرائيل ويجب ألا تترأس هذه اللجنة".

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن إسرائيل لن تتعاون مع لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في لجنة التحقيق" أحداث عملية’ حارس الأسوار’ في مايو/ أيار المنصرم" ولن تسمح لأعضاء التحقيق بدخول البلاد.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية ليور هايات: "نعتبر أن السيدة بيلاي ناشطة ضد اسرائيل ويجب ألا تترأس هذه اللجنة".

وتهمت إسرائيل المحققة التابعة للأمم المتحدة، نافي بيلاي، في قضية انتهاكات لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، بالانحياز، بعد أيام على تقديم منظمة غير حكومية شكوى ضد المحققة، حيث تترأس نافي بيلاي لجنة التحقيق الأممية بشأن "انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل في عملية ’حارس الأسوار’ في مايو/أيار المنصرم"

ومن جهتها اعتبرت السفيرة الاسرائيلية لدى الأمم المتحدة ميراف ايلون شاهار في رسالة موجهة إلى المنظمة الأممية الخميس أن اللجنة هدفها "شيطنة اسرائيل"مؤكدة أن بيلاي "معروفة شخصيا بمساندة مواقف ضد اسرائيل"، منددة باستخدامها عبارة "الفصل العنصري" لوصف سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين على غرار منظمة العفو الدولية في تقرير صادر حديثا.

وكانت منظمة "يو إن ووتش" UN Watch (رقابة الأمم المتحدة) غير الحكومية ومقرها جنيف، قد قدمت الإثنين المنصرم شكوى ضد بيلاي لدى الأمم المتحدة وطالبت باستقالتها، متهمة إياها بأنها أدلت بتصريحات حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني "تقوض حيادها".وبحسب موقعها على الإنترنت كانت "يو إن ووتش" على ارتباط بـ"اللجنة اليهودية الأمريكية"، ولكن المنظمة تقول إنها لم تعد كذلك منذ 2013 وإنها "مستقلة تماما".