إسرائيل: الآلاف يحضرون مسيرة للمطالبة بالتحقيق في قضية تجسس للشرطة

زعيم المعارضة نتنياهو يدعو الآلاف للتظاهر وللمطالبة بالتحقيق في قضية تجسس للشرطة

شارك الآلاف من احزاب اليمين الليلة الخميس، في مظاهرة في ساحة مبنى "هابيما" في تل أبيب، للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في قضية بيغاسوس.

وتواجد في المظاهرة أعضاء كنيسيت من حزب الليكود وأعضاء اخرين من احزاب اليمين ورؤساء منظمات يمينية. الشخص الذي غاب عن هذه المظاهرة هو رئيس حزب الليكود وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، الذي دعا أمس جميع ناخبي اليمين لحضور المظاهرة.

نتنياهو كان غائبًا عن المظاهرة لكنه أرسل مقطع فيديو تم عرضه على شاشة، يقول إنه لأسباب لا يستطيع التصريح عنها، لم يتمكن من التواجد مع أنصاره في المظاهرة.

كثرت التقارير خلال الأسبوعين الماضيين عن استخدام الشرطة الإسرائيلية لبرامج تجسس دون إذن قضائي للتجسس على العديد من المسؤولين والنشطاء، بما في ذلك شخصيات مركزية في محاكمة نتنياهو الجارية بشأن الفساد.

ويقول المدعي العام للمحاكمة إن الشخص الوحيد المرتبط بالمحاكمة الذي تم اختراقه بشكل غير لائق هو مدير إدارة الاتصالات السابق الذي تحول إلى شاهد دولة شلومو فيلبر، لكن لم يتم العثور على معلومات ذات صلة أو معلومات تم استخدامها.

ويقول أنصار نتنياهو إن المزاعم كافية لإلغاء المحاكمة الجارية بشأن تهم فساد متعددة بحق زعيم المعارضة.