الرئيس الفلسطيني يستقبل رئيسة مجلس النواب الأمريكي لمناقشة إحياء حل الدولتين

يعد هذا اللقاء الأرفع لعباس مع مسؤول أمريكي في السنوات الأخيرة.

أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في مقره في رام الله،مساء الخميس، محادثات تناولت العمل على إحياء حل الدولتين، ويعد هذا اللقاء الأرفع لعباس مع مسؤول أمريكي في السنوات الأخيرة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عباس أكد على "أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأميركية، وتذليل العقبات التي تعترض هذه العلاقات".وأضافت أن عباس أطلع بيلوسي وأعضاء الكونغرس المرافقين لها، على آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية.

ونقلت وكالة"وفا" عن بيلوسي "التزامها بصنع السلام على أساس حل الدولتين، وضرورة تعاون جميع الأطراف بشكل مشترك للمضي قدما في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة".

وتزور بيلوسي السلطة على رأس وفد من 8 نواب ديمقراطيين، وقد التقت مسؤولين إسرائيليين كبارا بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي شكرها على "دعمها المستمر لإسرائيل".

وقال بيان صادر عن مكتب بيلوسي إن الوفد الأمريكي أكد في محادثاته مع مسؤولين إسرائيليين "التزام أمريكا الراسخ بدولة إسرائيل".وأضاف "لقد أكدنا بشكل مستمر التزام أمريكا بحل الدولتين العادل والدائم الذي يعزز الاستقرار والأمن لإسرائيل والفلسطينيين وجيرانهما".