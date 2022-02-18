رجب طيب أردوغان: الإنتخابات المقبلة ستكون نقطة تحول بتاريخ تركيا

اردوغان: انتخابات 2023 ستكون نقطة تحول لبلادنا ولشعبنا؛ وليس بالنسبة لحزب والعدالة والتنمية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، امس الخميس، ان الانتخابات الرئاسية المزمع اجراءها عام 2023 ستكون نقطة تحول في تاريخ تركيا وكذلك بالنسبة للشعب. جاء ذلك بحسب

وبحسب ما نشرت وكالة الأناضول التركية، جاءت هذه التصريحات في كلمة ألقاها أردوغان بالعاصمة أنقرة، خلال الاجتماع الموسع لرؤساء فروع "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في الولايات التركية.

وأضاف الرئيس التركيّ: "لا ينبغي أن ننسى أن عام 2023 (موعد الانتخابات)، سيكون نقطة تحول لبلادنا ولشعبنا؛ وليس بالنسبة لحزب والعدالة والتنمية أو لشخصنا فحسب". وأوضح أن تركيا بديمقراطيتها ونموها، ستتخذ خيارا حاسما في هذه الانتخابات بين العودة إلى ماضيها المظلم أو السير نحو مستقبلها المشرق.

وأشار إلى أن الشعب التركي أيّد (بالغالبية) حزب العدالة والتنمية في كافة الانتخابات التي خاضها منذ توليه مقاليد السلطة بالبلاد (عام 2002). وأكد الرئيس عزم حزبه على الارتقاء بتركيا إلى مصاف أكبر 10 اقتصادات في العالم.