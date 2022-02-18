تقرير اسرائيلي: زيادة في اصدار تصاريح للفلسطينيين وانخفاض في هدم بيوت المستوطنين

زيادة التصريحات جاءت بعد تعزيز التنسيق بين وزير الأمن بيني غانتس ورئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن

نشر موقع Ynet الاسرائيلي تقريرًا يظهر بيانات مفادها أنه منذ تشكيل الحكومة الحالية، كانت هناك زيادة في عدد المخططات وتصاريح البناء للفلسطينيين في المنطقة C مقارنة مع السنوات السابقة. وفي الوقت نفسه، حدثت زيادة في عمليات هدم المباني غير القانونية للفلسطينيين.

يعود السبب الرئيسي للزيادة في تصاريح البناء الممنوحة للفلسطينيين في المنطقة بشكل إلى تعزيز التنسيق مع إسرائيل والاجتماعات التي عقدها وزير الأمن بني غانتس ورئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن في آب/أغسطس الماضي في رام الله وبعد ذلك ببضعة أشهر في روش هاعين في منزل وزير الأمن.بالإضافة إلى ذلك، توضح البيانات أيضًا تأثير التحقيق المتقدم في محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث يُزعم أن إسرائيل تمارس الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.

وبحسب المعطيات، وافق الفلسطينيون في عام 2016 على خطتي بناء في المنطقة c وفي عام 2017، تمت الموافقة على خطة واحدة فقط وكذلك الأمر في عام 2020، ولكن في العام الماضي، الذي بدأ فيه التنسيق مع السلطة الفلسطينية وتعزيزه، تمت الموافقة على تسع مخططات إنشائية لمرحلة الإيداع وخطتين للتنفيذ.

كما ذكرنا، حدثت زيادة في هدم المباني الفلسطينية غير القانونية ايضًا، في عام 2017، تم هدم 189 مبنى في المنطقة C، وفي عام 2019 هدم 232 مبنى، وفي عام 2021 هدم 297 مبنى فلسطيني غير قانوني في منطقة خاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية.

وتكشف المعطيات عن انخفاض في عدد المباني المهدمة للمستوطنين في منطقة c. في عام 2017 هدمت الإدارة المدنية 171 مبنى غير قانوني، وفي عام 2019 هدم 48 بناية ، وفي عام 2020 هدم 97 بناية، وفي عام 2021 هدم 88 مبنى للمستوطنين الإسرائيليين.