اسرائيل: سماع صفارات إنذار في منطقة الجليل الأعلى في شمالي البلاد تم تفعيل القبة الحديدية واستدعاء سلاح الجو

دخلت طائرة بدون طيار الاراضي الاسرائيلية اليوم الجمعة قادمة من لبنان، وتم اطلاق صفارات الإنذار في منطقة بلدة "روش بينا" القريبة من صفد، شمالي البلاد. واتضح لاحقا ان صفارات الإنذار دوّت في عدد من البلدات شمالي بحيرة طبريا.

وقال المتحدث بلسان نجمة داود الحمراء "ان طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء لم تتلق أي اتصال عن وقوع إصابات بعد انطلاق صفارات الإنذار".

وبحسب الجيش الإسرائيلي، أن سبب اطلاق صفارات الإنذار كان على ما يبدو دخول طائرة بدون طيار للأجواء الإسرائيلية، وقد تم استدعاء طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي على الفور لتعقبها".

وقال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي في بيان " تسللت مسيّرة معادية صغيرة من لبنان الى الأراضي الإسرائيلية، حيث تم تفعيل الانذارات واطلاق صواريخ اعتراض من نظام القبة الحديدية وتم استدعاء طائرات ومروحيات حربية الى المجال الجوي. والتفاصيل قيد الفحص ".

والخميس قال الجيش الإسرائيلي إنّه "أسقط طائرة مسيّرة تابعة لتنظيم حزب الله تسلّلت إلى الأجواء الإسرائيلية من لبنان".

وكانت مصادر أمنية إسرائيلية أفادت في كانون الثاني/يناير أنّ الطائرات المسيّرة التي أسقطتها اسرائيل أخيرًا بعد تحليقها عبر الحدود انطلاقًا من لبنان، كشفت عن تنامي إمكانات الاستطلاع الجوي التي صار يتمتّع بها حزب الله المدعوم من إيران.

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل العمل لمنع أيّ خرق لسيادة الدولة.