تقرير: "سماع دوي هائل في بيروت وطائرات إسرائيلية تكثف التحليق بأجواء لبنان"

"تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية وصولا إلى بيروت"

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، مساء اليوم الجمعة، أنه سمع دوي انفجار هائل في بيروت، تزامنا مع تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت وصولا إلى العاصمة اللبنانية.

وقال مصدر أمني وشاهد عيان لوكالة رويترز إن "الدوي الهائل الذي سُمع في بيروت ناجم على الأرجح عن طائرات إسرائيلية كانت تحلق في سماء العاصمة اللبنانية"وأكد أنه "رأى طائرتين تحلقان في السماء فوق العاصمة"

وقال الجيش الاسرائيلي، في بيان، إنه "متابعة لتفعيل الإنذارات في منطقة الجليل، تسللت مسيرة معادية صغيرة من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية حيث تم تفعيل الإنذارات وإطلاق صواريخ اعتراض من نظام القبة الحديدية".وأضاف: "تم استدعاء طائرات ومروحيات حربية إلى المجال الجوي. والتفاصيل قيد الفحص".

وفي بيان ثان، أوضح الجيش الاسرائيلي أنه لم يتمكن من اعتراض المسيرة التي عادت إلى الأراضي اللبنانية وأشار إلى أنه "اتضح من التحقيق الأولي الذي تم إجراؤه أنه في وقت سابق اليوم تم رصد طائرة مسيرة لا سلكية صغيرة داخل لبنان وهي تحلق نحو الأراضي الإسرائيلية"وأضاف: "بعد خرقها السيادة الإسرائيلية ومع متابعتها عبر أنظمة الرصد تم استدعاء مروحيات وطائرات حربية بالإضافة إلى إطلاق صاروخ اعتراض من القبة الحديدية دون تمكنه من اعتراض المسيرة وتم تفعيل الإنذارات".

وومن جهتها قال حزب الله اللبناني في بيان: "أطلقنا طائرة حسان، التي حلقت لمدة 40 دقيقة بطول 70 كيلومتراً داخل الأراضي الفلسطينية بمهمة استطلاعية و عادت بنجاح"وتابع "جابت الطائرة المسيرة حسان، في المنطقة المستهدفة لمدة 40 دقيقة في مهمة استطلاعية وبالرغم من كل محاولات العدو المتعددة والمتتالية لإسقاطها، عادت الطائرة من الأراضي المحتلة سالمة بعد أن نفذت المهمة المطلوبة بنجاح ودون أن تؤثر على حركتها كل إجراءات العدو الموجودة والمتابعة».