مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي: صفقة إحياء اتفاق إيران النووي قريبة جدا

الاتحاد الأوروبي:"أعتقد أن لدينا على الطاولة الآن نصا قريبا جدا جدا مما سيكون اتفاقا نهائيا قريبا جدا".

قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إن "صفقة أميركية - إيرانية لإحياء اتفاق إيران النووي المبرم عام 2015 أصبحت قريبة جدا"مشيرا إلى أنه يتوقع "اتفاقا الأسبوع المقبل أو الأسبوعين المقبلين أو نحو ذلك... أعتقد أن لدينا على الطاولة الآن نصاً قريبا جدا جدا مما سيكون اتفاقا نهائيا".

وقال مسؤول الاتحاد الأوروبي: «تم الاتفاق بالفعل على معظم القضايا... لكن كمبدأ في مفاوضات كهذه لا يتم الاتفاق على شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء... وبالتالي ما زال لدينا تساؤلات بعضها سياسي ويصعب الاتفاق بشأنها».

وتابع أن التوصل إلى اتفاق بات ضرورياً لأن برنامج إيران الحساس لتخصيب اليورانيوم يمضي قدماً بسرعة. ودأبت إيران على نفي سعيها لتصنيع أسلحة نووية.

وقال المسؤول «إنهم يتقدمون كثيرا على الأرض وبسرعة لا تتسق مع بقاء خطة العمل الشاملة المشتركة على المدى الطويل»، في إشارة إلى العنوان الرسمي للاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية.

وأوردت وكالة «رويترز» أمس الخميس تفاصيل اتفاق محتمل يتفاوض عليه مبعوثون من إيران وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.