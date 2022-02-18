دراسة إسرائيلية: المطعمون بعد الإصابة أقل عرضة بنسبة 82 في المئة للإصابة بكورونا بعد الجرعة الأولى

الأشخاص الذين تلقوا الحقنة بعد التعافي من كانوا أقل عرضة بنسبة 76 في المئة للإصابة بأعراض كورونا

ذكرت دراسة إسرائيلية نشرت هذا الأسبوع في مجلة Annals of Internal Medicine ، أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح فايزر-بونتيك بعد الإصابة كانوا أقل عرضة بنسبة 82 في المئة للإصابة بوباء كورونا بعد تلقي الجرعة الأولى، وأن الأشخاص الذين تلقوا حقنة لقاح بعد التعافي من الوباء كانوا أقل عرضة بنسبة 76 في المئة للإصابة بأعراض كورونا من أولئك الذين لم يتم تطعيمهم.

واعتمد الدراسة التي أنجزها قسم الأبحاث في مكابي للخدمات الصحية. على عينة من حوالي 108000 إسرائيلي تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكثر أصيبوا قبل تطعيمهم، مما يجعلها أكبر دراسة من نوعها، وتم جمع البيانات قبل موجة المتحور أوميكرون مباشرة، عندما كانت إعادة إصابة المرضى المتعافين نادرة نسبيًا.

وركزت الدراسة على الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا قبل التطعيم، ومقارنة أولئك الذين تلقوا حقنة واحدة من اللقاح بعد ذلك مع أولئك الذين لم يتم تطعيمهم، كما اقتصرت الدراسة على الأشخاص الذين تلقوا حقنة واحدة، على الرغم من أن العديد من نقاهتهم تلقوا المزيد، حيث أن جرعة واحدة هي الحد الأدنى الموصى بها للمرضى المتعافين في إسرائيل والعديد من البلدان الأخرى.

ونظرًا لأن الدراسة تعتمد على بيانات من ما قبل التفشي الرئيسي الخامس في إسرائيل ، فإنها لا تعطي أي مؤشر على مناعة الأشخاص الذين تعافوا من المتحور أوميكرون بكورونا.

تلقى العديد من الأشخاص الذين يعانون من نقاهة من نوع أوميكرون جرعتين أو ثلاث جرعات من اللقاح. لذلك من الممكن أن يستفيدوا من مستوى حماية إضافي أعلى حتى من النقاهة غير المحصنة، لكن الدراسة لا تقدم أي تنبؤات حول هذا الموضوع.

ويعتقد الباحثون أن الدراسة تقدم حجة قوية لمبدأ عام مفاده أن المناعة من خلال التطعيم توفر حماية أفضل بكثير ضد وباء كورونا مقارنة بالمناعة الطبيعية وحدها.