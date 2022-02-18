حزب الله يعلن مسؤوليته عن إطلاق طائرة مسيرة باتجاه إسرائيل

جزب الله"المهمة الاستطلاعية امتدت على طول 70 كم على طول الحدود الشمالية لإسرائيل وعادت سالمة دون اسقاطها"

أعلن حزب الله اللبناني في بيان، مساء اليوم الجمعة، عن مسؤوليته إطلاق طائرة مسيرة نحو الأراضي الإسرائيلية مؤكدا أن "الدرون" عادت بسلام إلى لبنان، وقال "الطائرة المسيرة ’حسان’ جالت في المنطقة المستهدفة لمدة 40 دقيقة في مهمة استطلاعية على طول الحدود الشمالية الإسرائيلي"

وأضاف الحزب المصنف ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية" أن "المهمة الاستطلاعية امتدت على طول 70 كيلومترا على طول الحدود الشمالية لإسرائيل"واشار الحزب إلى أن " الطائرة المسيرة عادت سالمة رغم محاولات إسرائيل إسقاطها" وهو ما يتوافق مع بيان الجيش الإسرائيلي الذي أعلن فيه إطلاق صواريخ من القبة الحديدة دون التمكن من إسقاط الطائرة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار أطلقت ، ودفعت السكان إلى الملاجئ بعد أن "عبرت طائرة يتم التحكم فيها عن بُعد إلى المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان".وأضاف أنه "تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي و بعد بضع دقائق انقطع اتصال الرادار بالطائرة" ، مشيرا إلى أن الطائرة المسيرة لم يتم اعتراضها.

بعد الحادث بقليل ، حلقت طائرات إسرائيلية فوق العاصمة اللبنانية بيروت على ارتفاع منخفض في رسالة تحذير واضحة إلى حزب الله.