اشتباكات جديدة في حي الشيخ جراح بين شرطة الإسرائيلية وفلسطينيين

الرئاسة الفلسطينية"الاعتداءات الإسرائيلية على الشيخ جراح لن تثني شعبنا عن تحقيق دولته وعاصمتها القدس الشرقية"

فرقت قوات الأمن الإسرائيلية مساء اليوم الجمعة المتظاهرين في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، حيث احتشد المتظاهرون لدعم الفلسطينيين الذين يواجهون الإخلاء ووصفت الشرطة حادث الجمعة بأنه "شغب" وقالت "المتظاهرين لم يستمعوا لتعليمات الشرطة".

غالبا ما تتصاعد التوترات في حي الشيخ جراح، حيث أثارت محاولات المستوطنين اليهود لإجلاء السكان الفلسطينيين القدامى احتجاجات أدت في العام المنصرم إلى تصعيد بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل استمر 11 يوما.

في وقت سابق من الأسبوع، اندلعت اشتباكات عندما فتح النائب الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير "مكتب" بحي الشيخ جراح.

وقالت الأمم المتحدة إن موظفيها زاروا منطقة سالم يوم الجمعة مضيفة أنها "دعت مرارا إلى وقف عمليات الإخلاء القسري وعمليات الهدم" في القدس الشرقية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة عبر وفا إن "الاعتداءات الإسرائيلية" على الشيخ جراح "لن تثني شعبنا عن تحقيق هدفه بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".