مجلس النواب البحريني يدعو دول العالم الإسلامي ومنظماته إلى التحرك لضمان حقوق المسلمين في الهند

"المسلمين في الهند يمثلون ثاني أكبر تجمع للمسلمين في العالم، ولا بد من ضمان حقهم المشروع في ممارسة معتقداتهم "

أعرب مجلس النواب البحريني، أمس الجمعة، عن تضامنه مع مسلمي عدد من الولايات في جمهورية الهند، إزاء ما يتعرضون له من "انتهاك للحقوق تخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية ومنها منع المرأة المسلمة من ارتداء الحجاب، وممارسات غير إنسانية تتنافى مع احترام التعددية الدينية".

وعبر المجلس في بيان له عبر موقعه الرسمي، عن "عمق العلاقات التي تربط العالم الإسلامي بجمهورية الهند التي كانت دائماً مثالاً للتعددية الدينية وقبول الاختلاف والتنوع". مؤكدا أن "المسلمين في الهند يمثلون ثاني أكبر تجمع للمسلمين في العالم، ولا بد من ضمان حقهم المشروع في ممارسة معتقداتهم الدينية".

وأشار المجلس إلى "ضرورة تعزيز القيم الإنسانية النبيلة التي تدعو لها كافة الأديان والمعتقدات وترسيخ قيم المواطنة والوحدة الوطنية، ونبذ كافة أشكال التمييز والكراهية، وتغليب ثقافة حقوق الإنسان دون اضطهاد أوعنف، مما قد يجر أي مجتمع نحو الفرقة والانقسام." داعيا دول العالم الإسلامي ومنظماته، إلى "التحرك مع الحكومة الهندية لضمان حقوق المسلمين فيها، واستنكار ما يمارس ضدهم من إجراءات تعسفية، وحماية أرواحهم وممتلكاتهم، والمحافظة على حقهم في ممارسة معتقداتهم الإسلامية في بلادهم".

وتابع المجلس مشيرا "إلى ما يتمتع به كافة مواطني الهند، المقيمين والعاملين في دول العالم الإسلامي بمختلف معتقداتهم الدينية، من حقوق مكفولة في ممارسة معتقداتهم بكل أمان واحترام".

يذكر أن المسلمون في الولايات الهندية يعانون من معاملة سيئة من قبل المجتمع والجهات الحكومية، كان آخرها منع طالبات من دخول الجامعة لارتدائهن الحجاب الإسلامي، ما أثار غضباً بين صفوف المسلمين في العالم.