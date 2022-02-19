غزة: العمادي يعلن صرف دفعة جديدة من المنحة القطرية للعائلات الفقيرة وإسرائيل ترفع عدد العمّال المسموح لهم بالعمل داخل البلاد

التزمت السلطات الإسرائيلية برفع عدد العمّال المسموح لهم بالعمل داخل الضفة الغربية واسرائيل إلى 12 ألفاً

أكد المندوب القطري، محمد العمادي، أنه سيتم صرف دفعة جديدة من المنحة القطرية للعائلات الفقيرة في القطاع، فيما أوصت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بزيادة حصّة غزة من تصريحات العمل داخل إسرائيل بحدود ألفَي تصريح، على أن تتمّ مضاعفة العدد لاحقاً، حسب موقع الأخبار اللبناني.

وقال رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، محمد العمادي، أنّ اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ صرف دفعة فبراير/شباط من المساعدات النقدية للأسر المتعفّفة في القطاع، بدءاً من يوم الأحد المقبل، بواقع 100 دولار لكلّ عائلة.

والتزمت السلطات الإسرائيلية برفع عدد العمّال المسموح لهم بالعمل داخل الضفة الغربية واسرائيل إلى 12 ألفاً بعدما كان أقلّ من 10 آلاف، وفق مصادر مطّلعة تحدّثت إلى "الأخبار" اللبناني.

ومن جانبه أشار المحلّل العسكري في صحيفة "معاريف" العبرية، تل ليف رام، أنّ ثمّة تقديرات إسرائيلية بأن الفصائل الفلسطينية تُركّز حالياً على استراتيجية "استغلال الهدوء بهدف تعظيم قوتها العسكرية"، وأنها لن تكون في عجلة من أمرها

وأضاف تل ليف رام أنه في حالة حدوث تصعيد في المسجد الأقصى القدس الشرقية والضفة الغربية في آنٍ واحد، فسيكون من الصعب جداً أن تبقى غزة صامتة، بل يُعتقد داخل المؤسّسة الأمنية الإسرائيلية أنّ "حماس" تحاول جرّ اسرائيل إلى مواجهة مع القطاع، بعد إشعالها الجبهات كافة، اعتقاداً منها بأن ذلك "يرهق قوات الأمن الاسرائيلية".