تركيا تستعد لإستضافة الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ بأعلى مستوى

بعد زيارة قام بها مسؤولون كبار من أنقرة إلى القدس، من المتوقع وصول هرتسوغ الى تركيا في 9 آذار

بعد أقل من ثلاثة أسابيع، من المتوقع أن يلتقي يتسحاق هرتسوغ مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فيما يتوقع أن تكون العلامة الرسمية على التطبيع الناشئ للعلاقات بين البلدين.

بعد ان قام وفد تركي رفيع المستوى، برئاسة المستشار الكبير للرئيس التركي إبراهيم كلاين ونائب وزير الخارجية التركي السادات أونال، بزيارة إسرائيل يومي الأربعاء والخميس، وبعد لقائهما بالمدير العام لوزارة الخارجية ألون أوشبيز، والمدير العام الرئاسي إيال شويكي وموظفيهم. ركزت اللقاءات على الاستعدادات لزيارة هرتسوغ والعلاقات بين الدول ومختلف القضايا الإقليمية.

وخلال الاجتماع في منزل الرئيس، دخل الرئيس هرتسوغ فجأة غرفة الاجتماعات واستقبل الضيوف من تركيا. وقال هرتسوغ للمسؤولين الأتراك إن زيارته المخطط لها مهمة للغاية، ورد كلاين بأن أردوغان والمواطنين الأتراك سيكونون سعداء باستقباله ويتطلعون إلى حقبة جديدة مع إسرائيل. زيارة هرتسوغ، كما ورد، يجب أن تؤدي إلى إعلان رسمي عن عودة السفراء.

وقالت مصادر سياسية لـ Ynet إن الأتراك يريدون أن تكون زيارة هرتسوغ على أعلى مستوى، اذ تستعد أنقرة للترجيب بهرتسوغ بكل الاحترام الممكن، وهناك شعور في إسرائيل بأن الأتراك يتصرفون بدافع حسن النية لتهيئة العلاقات.

أبلغ الجانب الإسرائيلي الأتراك أن هرتسوغ يعتزم القيام بزيارات دبلوماسية لليونان وقبرص قبل وصوله إلى تركيا. هرتسوغ يريد طمأنة اليونانيين والقبارصة ويقول إن دفء العلاقات بين إسرائيل وتركيا ليس على حسابهم -وأن العلاقات الخاصة بين البلدين لن تتضرر. ورحب المسؤولون الأتراك بذلك، قائلين إنه لأمر طيب أن ينوي هرتسوغ زيارة البلدين.

ومن المتوقع أن تكون زيارة هرتسوغ في التاسع من آذار وستستمر يومين، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيزور اسطنبول أيضًا أم أنقرة فقط. في كلتا الحالتين، من المتوقع لقاء عام بين هرتسوغ وأردوغان بالإضافة إلى غداء أو عشاء مشترك. إذا تمت الزيارة في اسطنبول، فمن المتوقع أيضًا أن يلتقي هرتسوغ بأعضاء الجالية اليهودية.