سانت كاترين في سيناء تتزين بالثلوج وتستقطب السياح في مشهد قلّ مثيله

تراكمت الثلوج في جميع أنحاء المدينة، وغطت طبقات الثلوج قمم الجبال، في منظر طبيعي لا يتكرر في محافظات مصر

سجلت مدينة سانت كاترين المصرية في جنوب سيناء درجة حرارة منخفضة تهبط عن الصفر، ما ولّد مشهدَا نادرًا بسحره استقطب مئات السياح، حسب النشر قي روسيا اليوم.

وقال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين لصحيفة "الوطن" المصرية: "المدينة تتعرض منذ أمس لأجواء شتوية شديدة البرودة أثرت على الحالة العامة للمدينة، وكانت هناك تحذيرات من الطقس، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة المناخ المتقلب"، لافتا إلى أن "سانت كاترين سجلت درجة حرارة 2 تحت الصفر منذ أمس، وبلغت درجة الحرارة على جبل موسى 6 تحت الصفر، وعلى جبل سانت كاترين 9 تحت الصفر، وعلى جبل عباس 7 تحت الصفر".

وأضاف العناني أن "الثلوج تراكمت في جميع أنحاء المدينة وتحولت المدينة إلى اللون الأبيض، وغطت طبقات الثلوج قمم الجبال، في منظر طبيعي لا يتكرر في محافظات مصر". واستقبلت المدينة ليلة أمس 500 سائح من مختلف الجنسيات، معظمهم من جنوب شرق آسيا، وهم من حجاج طائفة الروم الأرثوذكس، إذ يأتون للصعود إلى قمة جبل موسى، ثم زيارة دير سانت كاترين، وهذا من شعائر حج الروم الأرثوذكس".