بحضور أمير قطر والرئيس الجزائري، توقيع اتفاقية ومذكرتي تفاهم بين البلدين

كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وصل مساء أمس السبت للعاصمة القطرية الدوحة

أفادت وكالة الأنباء (قنا) القطرية، أن قطر وقّعت مع الجزائر اتفاقية ومذكرتي تفاهم وبرنامج تنفيذي، وذلك بحضور الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس عبد المجيد تبون، الذي يجري زيارة رسمية للدوحة.

وأضافت الوكالة أن أمير قطر والرئيس الجزائري شهدا على توقيع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجنائية بين حكومتي البلدين، ومذكرة تفاهم بشأن إقامة المشاورات السياسية والتنسيق بين وزارتي الخارجية بالبلدين، ومذكرة تفاهم في مجالات التنمية الاجتماعية والأسرة بين حكومتي البلدين حسب موقع الخليج أون لاين.

وتابعت الوكالة، أن الجانبين شهدا التوقيع على البرنامج التنفيذي الثاني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي، لاتفاق التعاون التربوي والعلمي بين حكومتي البلدين للأعوام الدراسية (2022- 2025)، وحضر مراسم التوقيع الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، الممثل الشخصي لأمير قطر، وعدد من الوزراء، ومن الجانب الجزائري أعضاء الوفد الرسمي المرافق للرئيس تبون.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وصل مساء أمس السبت للعاصمة القطرية الدوحة، في زيارة، للمشاركة بمنتدى الدول المصدرة للغاز، كان في استقباله بمطار الدوحة الدولي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

يشار أن قطر والجزائر تمكنت من نسج علاقات سياسية واقتصادية عالية المستوى، خصوصاً في إطار الظرف السياسي الذي مرت به الجزائر بعد الحراك الشعبي في 2019، وانتقال السلطة بشكل سلمي.

ويذكر أن قطر سبق أن قدمت مساعدات طبية عاجلة إلى الجزائر؛ لدعم جهود البلد في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.