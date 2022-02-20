ثلاث شركات إسرائيلية تستعد للمشاركة في معرض يومكس الإماراتي

سيشهد المعرض مشاركة 134 عارضًا من 26 دولة مختلفة، وستشارك إسرائيل للمرة الأولى إلى جانب صربيا وتركيا والبحرين

تستعد ثلاث شركات أمنية إسرائيلية للمشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة (يومكس) الذي تنطلق فعالياتهما غدا الإثنين في مركز المعارض الوطني بأبو ظبي.

وسيشهد المعرض مشاركة 134 عارضًا من 26 دولة مختلفة، وستشارك إسرائيل للمرة الأولى إلى جانب صربيا والنمسا وبلغاريا ومالطا وتركيا والبحرين، وتشمل الشركات الإسرائيلية المشاركة Elbit Systems و Copterpix و Avnon HLS Group. حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وقالت شركة Avnon HLS في بيان لها إنها "فخورة" بالمشاركة في المعرض، واصفة إياه بأنه "أحد أهم المعارض الإقليمية للأنظمة غير المأهولة".

وأضافت الشركة أنها ستعرض حلولًا مضادة للطائرات بدون طيار بواسطة Skylock (SkypFlair و Dronelock و Sky Interceptor ورادار الحلول القابلة للارتداء) وتقنية المراقبة متعددة المستشعرات من Beesense (Mantis3 و Firefly140sv و Bee5) و iStar's VOTL UAV (Advance) و TAR's نظام القيادة والتحكم.

وعلى الرغم من أن مشاركة إسرائيل في يومكس صغيرة نسبيًا مقارنة بالمعارض العالمية الأخرى، بما في ذلك معرض آيدكس الذي أقيم في أواخر العام الماضي، إلا أن المشاركة تأتي كتهديد تمثله الطائرات المسلحة بدون طيار التي أطلقتها إيران ووكلائها.

يشار إلى أن معرض أبوظبي الوطني للمعارض ينظم بالشراكة مع مجلس التوازن الاقتصادي، وبالتعاون مع وزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة وبدعم من القوات المسلحة الإماراتية.