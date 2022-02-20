بعد زيارة الوفد التركي :الرئيس الاسرائيلي سيزور اليونان وقبرص

وتأتي زيارة الرئيس الاسرائيلي بعد زيارة رسمية اجراها وفد تركي كبير الى اسرائيل الاسبوع الماضي

أفاد بيان صادر عن الرئاسة الاسرائيلية أن الرئيس يتسحاك هرتسوغ ينطلق الخميس القادم في زيارة رسمية إلى اليونان والتي تأتي بدعوة من الرئيسة كاترينا سكلاروبولو ، وسيعقد هرتسوغ اجتماعات سياسية مع رئيس حكومة اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، ومع مسؤولين آخرين وأعضاء الجالية اليهودية.

وسيفتتح الرئيس الاسرائيلي زيارته في اليونان بوضع باقة من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، وبعد ذلك سيصل الى القصر الرئاسي وسيجتمع هناك مع الرئيس اليوناني، وبعد ذلك سيجري اجتماعا مع رئيس حكومة اليونان ، وبعدها سيجتمع مع الرئيس اليوناني ومع رئيس البرلمان اليوناني، كونستانتينوس تيسولاس، ورئيس المعارضة ورئيس الحكومة الاسبق الكسيس تسيبراس، وفي نهاية الزيارة سيجتمع مع ممثلين عن الجالية اليهودية في اليونان.

وفي الاسبوع القادم، يجري هرتسوغ زيارة رسمية الى قبرص يجتمع خلالها مع نظيره نيكوس أناستاسيادس كما سيعقد خلال زيارته اجتماعا ثنائيا موسعا بمشاركة الوفود.

وقبل زيارته صرح هرتسوغ :"أشكر أصدقائي الرئيسة اليونانية كاثرين سكليروبولو ورئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس على دعوتهم الحارة، في الاجتماعين سأناقش مع القيادات والمسؤولين الآخرين الخطوات لتوسيع وتعميق التعاون المثمر بين شعبينا، وسنناقش بشكل خاص التعاون الاقليمي في مكافحة أزمة المناخ في حوض البحر الابيض المتوسط". وأكد هرتسوغ "اسرائيل ، اليونان وقبرص تجري تحالف للاستقرار في البحر المتوسط، الزيارات الرسمية تعكس الصداقة العميقة بين شعوبنا والتعاون الاستراتيجي بيننا".

وتأتي اجتماعات هرتسوغ في اليونان وقبرص بعد زيارة لوفد تركي كبير برئاسة المتحدث باسم الرئاسة وكبير مستشاري اردوغان، ابراهيم كالين مع نائب وزير الخارجية التركية الى اسرائيل الاسبوع الماضي، على الرغم من التوتر بين تركيا واليونان وقبرص ، رؤساء البعثة الرسمية التركية تم اطلاعهم على الزيارة ورحبوا بذلك.