بينيت بشأن الاتفاق النووي مع إيران: قد يصعد العنف ويقوض المنطقة

بينيت: "نحن قلقون للغاية بشأن الاتفاق النووي الناشئ"

قال رئيس الوزراء نفتالي بينيت في مؤتمر رؤساء المجمعات اليهوديّة في الولايات المتحدة مساء اليوم (الأحد)، في إشارة إلى المحادثات النووية في فيينا: "نحن قلقون للغاية بشأن الاتفاق النووي الناشئ"، مضيفًا: "يمكن أن يزيد العنف في الشرق الأوسط و يقوض الاستقرار الإقليمي ".

وفي إشارة إلى العلاقات الأمريكية، قال: "لا شك في أنها صديقتنا الكبيرة والقوية، لكننا نحن الذين نعيش في المنطقة ونحن من نتحمل عواقب الاتفاق النووي".

وأضاف بينيت في خطابه في القدس الليلة: "إسرائيل لن تقبل بإيران كدولة نووية. لدينا خط أحمر واضح أننا لن نتفاوض وإسرائيل ستحافظ دائمًا على حريتها في العمل للدفاع عن نفسها".

ونشرت وكالة رويترز للأنباء الأسبوع الماضي مسودة للمحادثات النووية في فيينا للخطوات التي ستعزز العودة إلى الاتفاق النووي. وبحسب التقرير، إذا كانت المسودة دقيقة، فإن إيران ستعيد تخصيب اليورانيوم بنسبة 5٪ وتطلق سراح السجناء الأمريكيين. في المقابل، ستذوب الولايات المتحدة تجميد 7 مليارات دولار لإيران تحتفظ بها بنوك في كوريا الجنوبية.