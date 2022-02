حاخام اسرائيلي يزور طهران ويوثق الزيارة بمواقع التواصل الاجتماعي

أفادت هيئة البث الرسمية "كان" أنه في الايام الاخيرة قام حاخام إسرائيلي يعيش في مدينة القدس بزيارة ايران، الحاخام يعكوف هرتسوغ تصدر العناوين الرئيسية قبل أشهر بعد توثيق تواجده في السعودية في إطار محاولاته إقامة جالية يهودية والاستفادة من اتفاقيات ابراهيم.

هرتسوغ الذي يحمل الجنسية الأمريكية بالاضافة الى الجنسية الاسرائيلية، نشر في مواقع التواصل الاجتماعي منشورات توثق زيارته الى ايران، ويظهر في أحدها وهو يزور قبر الملكة استر كما زار أحد بازارات طهران، في المقابل اجتمع مع أبناء الجالية اليهودية في المكان والتقط صورا مع مواطنين ايرانيين.

الجالية اليهودية في طهران قالت أن الحديث يدور عن زيارة بدون أهداف محددة، في المقابل، قالت "كان" أن المقربين من هرتسوغ قالوا إن الحديث يدور عن مهمة حاخامية لدفع شؤون مرتبطة بحياة اليهود. وغادر هرتسوغ ايران ووصل السعودية، ورفض اجراء أي مقابلة حول الموضوع بسبب حساسيته.

ووثقت تقارير سابقة الحاخام هرتسوغ وهو يتجول بالزي الديني اليهودي التقليدي في العاصمة السعودية الرياض بدون مضايقة، ويتم استقباله استقبالا حارا، وأكد انه "يسير بحرية بالسعودية كمن يسير بشوارع تل أبيب،بدون أي فرق".