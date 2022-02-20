وزير الخارجية الاسرائيلي لابيد: في حالة نشوب حرب في أوكرانيا سندعم الجانب الأمريكي

أوضح وزير الخارجية أن إسرائيل تقف إلى جانب الغرب في هذا الصراع

كسر وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد الليلة "موقف الحياد" الرسمي الذي حافظت عليه إسرائيل حتى الآن فيما يتعلق بالصراع بين روسيا وأوكرانيا وأوضح: "نحن إلى جانب الغرب".

وقال وزير الخارجية "إذا اندلعت حرب بين روسيا وأوكرانيا، فمن الطبيعي أن تنحاز إسرائيل إلى حليفتها التقليدية الولايات المتحدة، على الرغم من الاهتمام بالحفاظ على علاقات جيدة مع الروس. جاء هذا في مقابلة للابيد في القناة 12 الأسرائيلية.

وعلى الرغم من ذلك ، أكد لبيد: "نحن أكثر حرصًا من الأمريكيين وهم يتفهمون ذلك". وبحسب لابيد، فإن إسرائيل لديها مشكلتان لا تواجههما الولايات المتحدة وبريطانيا وهي "الحدود الشمالية مع روسيا التي تتواجد في جنوب سوريا"، فضلاً عن الخوف على سلامة مئات الآلاف من اليهود في روسيا وأوكرانيا.

في الوقت نفسه، شدد على اهتمام الحكومة الإسرائيلية بسلام الجاليات اليهودية في روسيا وأوكرانيا وأهمية هذا الاعتبار في صنع القرار الإسرائيلي.

وفي تقييم للوضع أجراه اليوم وزير الخارجية يائير لابيد ومسؤولون كبار في وزارته بشأن قضية التوترات الأمنية في أوكرانيا، دعوا الإسرائيليين مرة أخرى لمغادرة أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

بالإضافة إلى ذلك، تقدر وزارة الخارجية أنه في حالة حدوث تصعيد ستغلق سماء الدولة وسيكون من الصعب مغادرة أراضيها. في الوقت نفسه، تدرس الوزارة إمكانية نقل أنشطة السفارة من العاصمة كييف إلى مدينة لفوف، من أجل مساعدة الإسرائيليين الذين يريدون مغادرة البلاد عند المعابر البرية في غرب البلاد.