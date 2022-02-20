الصحة الإسرائيلية: تسجيل 10,358 إصابة جديدة بفيروس كورونا

انخفاض عدد المرضى في الحالات الخطيرة الى 804 حالات

أظهرت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية مساء اليوم، الأحد، ان هناك 10,358 اصابة جديدة بفيروس كورونا، كما انخفص عدد الحالات الخطيرة إلى 804.

وبحسب معطيات الوزارة، يرقد في المستشفيات 1,817مريضا بكورونا، وبين الحالات الخطيرة يخضع 259 مريضا لتنفس اصطناعي، فيما يرقد 206 بحالة متوسطة. وبلغت حصيلة الوفيات 9,971 منذ بداية الجائحة.

وبسبب تحسن الصورة الوبائيّة عقد رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، ووزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، اليوم (الأحد)، الموافق 20 فبراير 2022، جلسة متابعة تناولت مسألة تخفيف قيود الكورونا، وقررا في ختام الجلسة تخفيف قيود كورونا في ضوء انخفاض معدلات الإصابة، وسيتم فتح الاجواء امام السياحة الأجنبية، من مطعمين وغيرهم.

وقال مصدر في وزارة الصحة انه من المحتمل ان يتخذ قرار بالغاء الزامية ارتداء الكمامات قبيل حلول عيد الفصح لدى ابناء الشعب اليهودي بعد اقل من شهرين اذا استمر تراجع المنحنى الوبائي