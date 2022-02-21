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إيران: تحطم طائرة عسكرية بمدينة تبريز شمال غرب البلاد

i24NEWS

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تظهر صورة نشرها مكتب الجيش الإيراني في 2 نوفمبر / تشرين الثاني 2020 طائرة مقاتلة من طراز F-4E Phantom II تابعة لسلاح الجو الإيراني تحلق خلال تمرين جوي في أصفهان بوسط إيران.
Iranian Army office / AFPتظهر صورة نشرها مكتب الجيش الإيراني في 2 نوفمبر / تشرين الثاني 2020 طائرة مقاتلة من طراز F-4E Phantom II تابعة لسلاح الجو الإيراني تحلق خلال تمرين جوي في أصفهان بوسط إيران.

"تحطم الطائرة الحربية كان بالقرب من صالة الشهيد علي بور الرياضية في شارع منجم بمدينة تبريز شمال غرب إيران"

ذكرت وكالة أنباء تابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون الإيراني، صباح اليوم الاثنين، أن طائرة حربية تحطمت في مدينة تبريز شمال غرب إيران فور إقلاعها من القاعدة" مضيفة أن "سبب هذا الحادث قيد التحقيق".

فيما أكد بيان لدائرة العلاقات العامة في القاعدة الجوية "فكوري"، تحطم الطائرة من دون ذكر المزيد من التفاصيل.وقال البيان إن "تحطم الطائرة الحربية كان بالقرب من صالة الشهيد علي بور الرياضية في شارع منجم بمدينة تبريز شمال غرب إيران".

ولم يوضح البيان ما إذا كان هناك ضحايا جراء سقوط هذه الطائرة العسكرية كما لم يتضح بعد طرازها.

وقاعدة فكوري من القواعد الجوية التابعة للجيش الإيراني ويقع مقرها بمدينة تبريز.