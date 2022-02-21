تقرير: الشرطة الإسرائيلية تسعى إلى استئناف استخدام برامج التجسس"ضد المجرمين"

الشرطةبحاجة إلى برامج تجسس لمراقبة المشتبه بهم، حيث تستخدم الجماعات الإجرامية تطبيقات الرسائل المشفرة للتواصل

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، أن الشرطة الإسرائيلية تسعى إلى استئناف استخدام برامج التجسس على الهواتف المحمولة في أقرب وقت ممكن، وأشارت الشرطة إلى أن "قدرتها على محاربة الجريمة معوقة لأنها لا تستطيع الوصول إلى اتصالات المجرمين"، حسبما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وتقول الشرطة إنها "بحاجة إلى برامج تجسس لمراقبة المشتبه بهم، حيث تستخدم الجماعات الإجرامية تطبيقات الرسائل المشفرة للتواصل"

وكان المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي ماندلبليت، قد اوقف استخدام برامج التجسس، حيث انتشرت مزاعم بأن الشرطة اخترقت هواتف إسرائيليين دون موافقة المحكمة وبحسب ما ورد كشفت التحقيقات التي أجرتها الشرطة ونائب المدعي العام أميت ماراري زيف الادعاءات التي قدمتها صحيفة كالكاليست المالية اليومية"

وفي السياق ووفقا للقناة الإسرائيلية (12) طلبت عضو الكنيست الإسرائيلي ميراف بن آري ، التي تترأس لجنة الأمن العام، الإذن للشرطة بمواصلة استخدام برامج التجسس وتحدثت مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت حول الأمر.

ومن المحتمل أن يتم منح الشرطة استخدام البرنامج؛ بعد أن يقدم ماراري التقرير النهائي، والمتوقع في وقت ما هذا الأسبوع.

يذكر التقرير أنه لم يكن من الواضح متى سيتم اتخاذ قرار الموافقة على استمرار برامج التجسس وأنه من المقرر عقد اجتماع حول هذا الموضوع في الكنيست الأسبوع الوشيك