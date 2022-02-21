إسرائيل: النسخة المطورة لـ"القبة الحديدية" تجري اختبارات ناجحة انطلاقا من سفينة ساعار 6

"توفر سفينة ساعار 6 حرية عمل حيوية في مواجهة أذرع إيران في المنطقة والوسائل التي بحوزتهم والقابلة للتطور".

أجرى سلاح البحرية في الجيش الإسرائيلي سلسلة من تجارب اعتراض "القبة الدفاعية" البحرية وهي النسخة المطورة لنظام القبة الحديدية انطلاقًا من سفينة ساعار 6 - لمواجهة مجموعة تهديدات تفرض وجودها بآليات متعددة والتي "توفر حرية عمل حيوية في مواجهة أذرع إيران في المنطقة والوسائل التي بحوزتهم والقابلة للتطور".

جاء ذلك بالتعاون مع مديرية الأبحاث، تطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية في وزارة الدفاع، شركة رافائيل والصناعات الجوية، وحاكت التجربة عددا من سيناريوهات التهديدات الحالية والمستقبلية التي تفرض نفسها أثناء مواجهة ما، مثل: الصواريخ، صواريخ كروز والمسيرات. إذ يعد نجاح هذه التجربة حجر أساس ومهم في القدرات العسكرية دفاعًا عن مصالح إسرائيل الاستراتيجية والحيوية في مواجهة كافة التحديات الإقليمية.

ويتولى "محاربو سفينة الصواريخ ماجن تفعيل التجربة"، تمهيدًا للإعلان عن القدرة التشغيلية الأولى لسفن ساعار6 وتعتمد "القبة الدفاعية" في سفن الصواريخ ساعار 6 على نظام "القبة الحديدية" وهي مدمجة في النظام الوطني للدفاع الجوي حيث تندرج في إطار أنظمة الدفاع الجوي المتطورة ومتعددة المستويات التي قامت إسرائيل بتطويرها.

وفي السياق قال مدير مديرية الأبحاث، تطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية في وزارة الأمن، العميد احتياط، د. دانيال غولد، إن"نجاح هذه التجربة هو نقلة نوعية إضافية تكنولوجية في مجال أنظمة الدفاع الصاروخي، بفضل رؤية تكنولوجية تقودها المديرية بالتعاون مع جيش الدفاع والصناعات الدفاعية" مشيرا إلى أن "نظام القبة الحديدية يسجل اليوم نقلة نوعية تاريخية إضافية في إتمام تجارب الاعتراضات البحرية التي تم تثبيتها لأول مرة على سفينة ماجن، ساعار6".

وأكد على أنه "بفضل الرادار الضخم التي تم تطويره خصيصًا لهذه المهمة الدفاعية، رصد النظام التهديدات الصاروخية والمسيرات التي وجهناها إليه وتم اعتراضها من قبل القبة الحديدية البحرية وتدميرها بشكل نهائي. نجاح التجربة يعزز من أمننا وقدراتنا للدفاع عن سيادتنا والمصالح الاستراتيجية لدولة إسرائيل"