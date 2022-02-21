وزير الخارجية السعودي: "التطبيع مع إسرائيل مرهون بإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية"

قال فيصل بن فرحان " إن عدم وجود أفق سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين يقوي أكثر الأصوات تطرفا في المنطقة ".

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن "اندماج إسرائيل في المنطقة سيكون مفيدا للغاية ليس لإسرائيل فحسب بل للمنطقة بأسرها" مؤكدا أن بلاده "ستجري عملية سلام مع إسرائيل في حال إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية" وتابع "إن عدم وجود أفق سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين "يقوي أكثر الأصوات تطرفا في المنطقة".

جاءت تصريحات فيصل بن فرحان في حديث لحصيفة "معاريف" العبرية، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، مؤكدا على أنه "دون معالجة المشاكل الجوهرية للشعب الفلسطيني ومنح الاحترام والسيادة له سوف نقوي أكثر الأصوات المتطرفة في المنطقة"، وأضاف: "الأولوية الآن هي إيجاد تسوية بحيث يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين الجلوس معا، وإجراء عملية سلام يمكن العمل عليها، وهذا سيجعل الأمر أسهل بالنسبة لجميع البلدان التي ليس لديها بعد علاقات مع إسرائيل، ونحن سنفعل ذلك عندما يتم إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية".

وتعيد تصريحات وزير الخارجية السعودية تأكيد "دعم الرياض طويل الأمد للسيادة الفلسطينية واهتمامها الأخير بإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بعد حل القضية الفلسطينية".

وكانت إسرائيل قد وقعت على اتفاقات إبراهيم في سبتمبر/أيلول من عام 2020 مع الإمارات والبحرين، ثم أضافت المغرب والسودان إلى الاتفاقية، وتعمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والكونغرس الأمريكي على توسيع دائرة اتفاقيات إبراهيم لتشمل دولًا عربية أخرى.