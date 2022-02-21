الرئيس الايراني يصل الدوحة في أول زيارة لدولة خليجية لمناقشة "القضايا الإقليمية والنووي الإيراني"

حميد رضا دهقاني “نرحب بأي جهد لتعزيز الحوار بين إيران وعدد من دول المنطقة على غرار السعودية”

وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي العاصمة القطرية الدوحة في أول زيارة له إلى دولة خليجية، لمناقشة آخر التطورات والملفات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تطويرها، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

وكان في استقبال الرئيس الإيراني أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ضمن زيارة رسمية تمتد لأيام لمناقشة القضايا الإقليمية، وملفها النووي، على ضوء التحركات الدولية الراهنة، وتزامناً مع قمة منتدى الدول المصدرة للغاز التي تحتضنها قطر.

وكشف السفير الإيراني في الدوحة حميد رضا دهقاني أن إبراهيم رئيسي سيحضر لقطر بناء على دعوة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد وشدد دهقاني في مؤتمر صحافي نظم في مقر السفارة الإيرانية في الدوحة عشية زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي، على عمق العلاقات التي تربط قطر مع بلاده إيران واستطرد قائلا: “نرحب بأي جهد لتعزيز الحوار بين إيران وعدد من دول المنطقة على غرار السعودية”. كما أضاف أن بلاده ترحب بأي جهد لتقريب وجهات نظر بلاده مع الدول الأخرى، في إشارة لأي دور قطري في محادثات فيينا. وكشف السفير الإيراني أن بلاده تتشارك مع قطر حقل غاز يعد الأكبر في العالم، وهناك تنسيق مشترك حول الموضوع.

وأكد دهقاني على أن علاقة بلاده مع قطر قوية وأن قيادة بلاده “ستطلع الأشقاء في قطر على ما يجري من حوار في فيينا مع الدول الغربية بشأن الاتفاق النووي”. وشدد أن إيران منذ انتخاب الرئيس إبراهيم رئيسي أعلنت عن “مشروع سياسة حسن الجوار، ومد جسور التواصل مع الأشقاء”. وأضاف السفير الإيراني أن طهران لها علاقات على مستوى استراتيجي مع دول المنطقة وتحديداً قطر.

وكشف السفير دهقاني أن بلاده تتشارك مع قطر عدداً من الملفات المشتركة على غرار الملف الفلسطيني والموضوع الأفغاني، وكلاً من إيران وقطر يهدفان لتعزيز الحوار الإيجابي مع الجميع لضمان الاستقرار في المنطقة.