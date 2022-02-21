وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية توقع اليوم اتفاقيات تعاون اقتصادي وتجاري مع نظيرها المغربي

ستزور الرباط والبيضاء ومراكش وشركات إسرائيلية تعمل في قطاعي النسيج والزراعة وتعقد احتماعات مع رجال أعمال

من المتوقع أن توقع وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية ونظيرها المغربي، اليوم الإثنين، اتفاقية "تاريخية للتعاون الاقتصادي والتجاري"، ومن المرتقب أن تزور أورنا بربيفائي الرباط والدار البيضاء ومراكش، وشركات إسرائيلية تعمل في قطاعي النسيج والزراعة على أن تعقد اجتماعات مع وزراء ورجال أعمال مغاربة.

وفي سياق تعزيز العلاقات أيضا، تبدأ شركة الخطوط الملكية المغربية أولى رحلاتها المباشرة بين الدار البيضاء وتل أبيب في 13 مارس/آذار الوشيك

وبدأت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية، أورنا باربیفاي، أمس الأحد، زيارة إلى المغرب، تستمر لأربعة أيام تسعى خلالها إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز العلاقات المتسارع بينهما.

وتعد هذه هي الزيارة الثالثة لمسؤول إسرائيلي إلى المغرب بعد زيارة وزير الخارجية، يائير لبيد في أغسطس/آب المنصرم ووزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم وتأتي هذه الزيارة المقررة منذ فترة، بعدما أعطى الجانبان دفعا قويا لعلاقاتهما في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، بتوقيع اتفاق تعاون أمني غير مسبوق، وذلك خلال زيارة وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس للرباط ويتيح هذا الاتفاق للمغرب خصوصاً الحصول على معدات إسرائيلية عالية التكنولوجيا.

بلغت العام المنصرم قيمة التبادلات التجارية بین المغرب وإسرائيل "نحو 131 ملیون دولار، منھا ما یقارب 31 ملیون دولار من الصادرات و100 ملیون دولار من الواردات"، وتشمل الصادرات الإسرائيلية إلى المغرب قطاعات النقل والمطاط والبلاستيك والمنتجات الكيميائية، بينما تصدرّ المملكة إلى الدولة العبرية منتجات النسيج والزراعة والنقل، وفق المصدر نفسه.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب وإسرائيل كانا قد وقعا اتفاقية استراتيجية في أبريل/نيسان 2021 بين الاتحاد العام المغربي للمقاولات، وهيئة المشغلين وأرباب الأعمال الإسرائيلية (IEBO)، وجمعية مصنعي إسرائيل (MAI)، واتحاد غرف التجارة الإسرائيلية (FICC)، تُقدر بمئات الملايين من الدولارت، وهي الأكبر من نوعها بين الطرفين.