الخطوط الملكية المغربية تطلق خطا جويا جديدا يربط الدار البيضاء بتل أبيب ابتداء من 13 مارس الوشيك

ستتم برمجة الرحلاتمن الدار البيضاء أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والأحد حيث ستقلع الطائرة في الساعة 11و55 د

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، اليوم الاثنين، أنها ستطلق ابتداء من يوم 13 مارس/آذار الوشيك المقبل، خطا جويا مباشرا جديدا، يربط الدار البيضاء بتل أبيب، وسيتم تشغيل هذا الخط بمعدل 4 ترددات في الأسبوع ليمر في مدة وجيزة إلى 5 ترددات في الأسبوع.

وذكر بيان للشركة أنه ستتم برمجة الرحلات المنطلقة من الدار البيضاء أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والأحد، حيث ستقلع الطائرة على الساعة الحادية عشرة و 55 دقيقة مساء (بالتوقيت المغربي)، لتصل إلى تل أبيب على الساعة السادسة و15 دقيقة صباح اليوم الموالي ).

واشار البيان إلى أن "الرحلات المنطلقة من تل أبيب، فستتم برمجتها، بحسب المصدر ذاته، أيام الإثنين والأربعاء والخميس والجمعة، حيث ستنطلق الرحلات على الساعة السابعة و15 دقيقة صباحا، لتصل إلى الدار البيضاء على الساعة الثانية عشرة و10 دقائق زوالا"