كورونا تصيب رئيس الوزراء الأردني وإلغاء لقاءه مع نظيره المصري

فيصل الشبول "رئيس الوزراء سيخضع فور عودته للعزل المنزلي وفقا للبروتوكول الصحي المقرر".

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الإثنين، عن إصابة رئيس الوزراء بشر الخصاونة بوباء كورونا وذلك خلال تواجده في زيارة رسمية إلى مصر، و"جرى تعديل برنامج زيارة رئيس الوزراء في ضوء ذلك، وإلغاء اللقاءات الرسمية التي كانت مقررة، بما فيها لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي"

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، أن "نتيجة الفحص الذي أجراه رئيس الوزراء اليوم عقب ترؤسه لاجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، ظهرت إيجابية مع عدم وجود أعراض مرافقة للإصابة". حسب موقع RT عربي.

وتابع فيصل الشبول، "جرى تعديل برنامج زيارة رئيس الوزراء في ضوء ذلك، وإلغاء اللقاءات الرسمية التي كانت مقررة، بما فيها لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي كان سيتخلله نقل رسالة شفوية من جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أخيه الرئيس المصري". مؤكدا أن "رئيس الوزراء سيخضع فور عودته للعزل المنزلي وفقا للبروتوكول الصحي المقرر".