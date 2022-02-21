مسؤول بحريني :"الموساد الإسرائيلي يتواجد في البحرين"

التصريح الذي ادلى به المسؤول البحريني غير اعتيادي ويأتي بعد زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية للبحرين

قال وكيل وزارة الخارجية البحرينية عبد الله آل خليفة الأحد خلال حدث مشترك مع وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس في مؤتمر ميونيخ الأمني إن الموساد الإسرائيلي موجود في البحرين في إطار التعاون الأمني الاستخباراتي بين البلدين.

تصريحات المسؤول البحريني تأتي بعد أيام من زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت الى البحرين واجتماعه مع العاهل البحريني وولي العهد ، وأيضا بعد أسابيع من زيارة وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس إلى البحرين والتوقيع على اتفاق تعاون أمني بين البلدين، مع ذلك، فإن العلنية والمباشرة التي قيلت بها هذه التصريحات كانت غير عادية للغاية.

وقال آل خليفة بحسب النشر بموقع "والا" الاخباري إنه:"يوجد تعاون استخباراتي بين إسرائيل وبين البحرين، الموساد في البحرين، هم يتواجدون في المنطقة، إن كان هذا التعاون الأمني بين البحرين وإسرائيل يوفر مزيدا من ألأمن والاستقرار فإنه يجب أن يحدث. إن كان هذا ينفذ حياة المواطنين الأبرياء يجب أن يحدث. لذلك زيارتان لرئيس الموساد الإسرائيلي في 2020 و2021 نشرت من قبلنا في وسائل الاعلام. التعاون الأمني والاستخباراتي مع إسرائيل هو جزء من شراكتنا وسيستمر".

ويشار إلى أن القضية الإيرانية والتعاون الأمني كانت موضوعا مركزيا في المباحثات التي أجراها بينيت مع العاهل البحريني وولي العهد الأسبوع الماضي في المنامة. بينيت يريد "تنفيذ" الاتفاقيات وبناء تحالف إقليمي ضد الإيرانيين، يمكن أن يعمل على كشف الصواريخ مبكرا، وتطوير رد على تهديدات الطائرات بدون طيار وإحباط تهريب الأسلحة عن طريق البحر وغيرها. وقال بينيت للصحافيين خلال الزيارة: "الهدف هو خلق شبكة تحالفات في المنطقة، شبكة من الاستقرار والاعتدال والتعامل المشترك مع التحديات المختلفة".