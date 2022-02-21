لابيد حول الاتفاق النووي :"اتفاق سيء نحن لسنا ملتزمين به"

وزير الخارجية الإسرائيلية يؤكد أن الاتفاق الذي يتشكل بين ايران والدول العظمى لا يلزم إسرائيل

أوضح وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد اليوم إن الاتفاق الذي يتشكل بين ايران والدول العظمى حول استئناف الاتفاق النووي "سيئ"، وحذر من قدرة ايران لتخصيب اليورانيوم لصنع قنبلة نووية خلال عامين ونصف. وقال "هذا نفس الاتفاق الموقع عام 2015، لكن في حينه قيد قدرة ايران على تخصيب اليورانيوم لعشر سنوات، في التوقيع الجديد، لم يفعلوا شيئا بسيطا- لم يغيروا التواريخ".

وتابع وزير الخارجية يائير لابيد في مستهل جلسة حزبه بحسب موقع "واينت" قائلا :"لقد تركوا تاريخ انتهاء الاتفاق لعدد كبير من القيود على ايران في عام 2025، بعد عامين ونصف ستنتهي هذه القيود من ايران، وستتمكن من إعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي وتخصيب اليورانيوم حتى يتحول إلى قنبلة" وتابع لابيد "إن كان هذا غير كاف، ايران تطالب من السلطات مكافأة على الاتفاق: إلغاء تعريف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، وهي تريد أن لا يتم تعريف حزب الله والجهاد الإسلامي والحوثيين في اليمن منظمات إرهابية. إن لم يكن الحرس الثوري منظمة إرهابية، فمن يكون إذن؟ مجموعة رقص شرقي؟".

وأضاف لابيد :"لا يمكن للعالم الموافقة على الشروط الوقحة، يجب أن لا يتم ضخ عشرات مليارات الدولارات لإيران، وإعطائها الفرصة للاستمرار ونشر الإرهاب في العالم، إسرائيل ستواصل إدارة حوار حاد ومفتوح مع الإدارة الامريكية، كما يقوم بها الأصدقاء، للتأكد من أن هذا الاتفاق ليس نهاية حتمية..حتى لو تم توقيعه سنواصل كفاحنا ضد النووي الإيراني وضد الإرهاب الإيراني". وشدد وزير الخارجية :"فليكن واضحا: نحن لسنا خاضعين لهذا الاتفاق. إسرائيل ستحافظ على أمنها بنفسها. يوجد لدينا جيش قوي، يوجد لدينا الموساد، يوجد لدينا حكومة مصممة، لكننا لن نتردد بالعمل ضد منع ايران من الوصول إلى أهدافها".