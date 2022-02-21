نتنياهو لـi24news :الخطوات العملية لحكومتي السابقة منعت ايران من امتلاك عشرات القنابل النووية

الصفقة الجديدة الموقعة هي أسوأ من ذلك هي ستعزز قدرة إيران على تعزيز اليورانيوم الى نسب غير نهائية

أجرت قناة i24news باللغة الإنجليزية حوارًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وزعيم المعارضة حاليًا بنيامين نتنياهو لاستطلاع رأيه حول الصفقة النووية الوشيكة مع إيران، ومواضيع أخرى.

س: العالم الآن على وشك التوقيع على صفقة أضعف بكثير وأقصر بكثير، تقوم ايران بتخصيب ما يصل الى 60 بالمائة من اليورانيوم وهم على وشك أن يغمروا بمليارات الدولارات وأن تخفف العقوبات عنهم علاوةعلى ذلك هناك رئيس أكثثر تشددًا في طهران. لقد شجعت الأمريكيين علىالانسحاب من الصفقة. هل كان هذا خطأ؟

- كلا، كان ذلك الأمر الوحيد الصحيح لأن طريقة العمل الوحيدة مع ايران هي أن لا نصل معها الى صفقات، فالصفقة السابقة هي التي كانت ستدفع ايران نحو القنبلة والصفقة الجديدة الموقعة هي أسوأ من ذلك، هي ستعزز قدرة إيران على تعزيز اليورانيوم الى نسب غير نهائية، والحصول على المليارات من أجل تشجيع الإرهاب في العالم. الصفقة سيئة للغاية، إيران ستصل إلى القنبلة مع الاتفاق، لذلك هذا الاتفاق لا معنى له. يجب فرض العقوبات ويجب التلويح بتهديدات عسكرية، حقيقة ضد إيران لكي تقوم بحل برنامجها النووي وكل برنامجها الصاروخي البالستي والتي تسعى الى إيصاله إلى كل منطقة في العالم، في أوروبا والولايات المتحدة وفي كل نقطة من العالم.

- وأضاف حول سؤال تطرق الى استدامة دور اسرائيل في التصدي للتقدم الإيراني في برنامجها النووي فقال: نعم هذا ضروري وممكن لأن العالم بأسره عانى في الماضي من دكتاتوريات فظيعة كما كان الحال في مطلع القرن العشرين، لا يمكن إعطاء الدكتاتورية في إيران التي تهدد ب"الموت لإسرائيل" و"الموت للولايات المتحدة" وتسعى لاحتلال العالم لا يمكن ان نعطي هذا النظام السلاح النووي والوسائل للوصول الى ذلك. لا يمكن السماح له بالوصول الى صورايخ بالستية يمكن أن تسمح له بالوصول إلى أي نقطة في العالم. هل تريدون إعطاء نظام الخميني هذا النوع من السلاح؟ يجب الوقوف في وجههم، إسرائيل وحدها ستقف أمام إيران. أنا كرئيس وزراء إسرائيل لم تكن لدي مشكلة مع هذا. قلت يجب منع إيران من الوصول إلى السلاح النووي والعالم سار خلفي.

س: حسنا لكن إيران تعرضت لأقوى العقوبات التي تم فرضها على أي نظام في التاريخ وما زالت قادرة على تطوير برنامجها النووي بمعدل ينذر بالخطر، أليس من العدل أن نقول ان حملة الضغط الأقسى ببساطة لم تنجح؟

- ماذا تعتقدين كان سيحصل لو لم نصل إلى اتفاق. استمعت الى رئيس المفتشين حين وصل في مطلع العام ألفين وقال إنه لا يمكن أن نفعل شيئ وأنه خلال 6 سنوات إيران ستصل إلى القنبلة النووية، هذا ما قاله في العام 2010 واليوم نحن بعد ذلك وإيران لم تصل الى القوة النووية. لماذا؟ لأنني دفعت باتجاه ليس فقط العقوبات القاسية وإنما بخطوات ضد البرنامج النووي الإيراني وأنا لن أفصح عن كل هذه الخطوات. أرسلنا الموساد إلى قلب طهران لجلب الأرشيف السري لبرنامج إيران النووي ما كشف الأكاذيب الإيرانية. الخطوات التي قمنا بها والعقوبات الاقتصادية والتهديدات بعملية عسكرية حقيقية هو ما دفع بتراجع برنامج إيران النووي بعقد من الزمن. هذا لم ينجح بشكل كلي ولكن هذا لا يعني أن نعطي إيران كل ما تريده وأن نعطيها كل الوسائل لتصل الى السلاح النووي. يجب أن نعود إلى الخطة الصحيحة وتلك تعني العقوبات القوية العمليات وأيضًا التهديد بعمل عسكري حقيقي.

س: لكن هناك خلل كبير بعملية الضغط القصوى، أليس كذلك وهذا الخلل هو الصين. لأن الصين دأبت على تقويض العقوبات ضد إيران. استثمرت المليارات فيها وإذا استمر الغرب في تجنب إيران فهذه نتيجة أخرى غير مقصودة، لأن تلك العلاقة السامة والتي تشكل تهديدًا لنا جميعًا ستزداد قوة.

- علي أن أقول لك، إذا ما كانت أمريكا قوية وتقوم بفرض عقوبات على كل.. بما في ذلك على الصين، هذا غير ممكن لأن حينما الشركات والحكومات يجب ان تختار بين اقتصاد بحجم الاقتصاد الإسرائيلي وهذا هو الاقتصاد الإيراني بحجم اقتصادنا، نحن عشرة أضعاف أصغر من إيران لكن اقتصادنا يوازي الاقتصاد الإيراني. إذا ما عليك أن تختار بين اقتصاد صغير كإيران أو اقتصاد هائل كالإقتصاد الأمريكي مع عشرات تريليونات الدولارات، الجميع كان سيختار الخيار الصحيح. العقوبات لم تنجح لأنه إذا ما تم رفع العقوبات كما يتم فعله الآن هذا يعطي شرعية للآخرين أن يذهبوا للقيام باتفاقيات مع إيران، لكن إذا ما اخترت الطريق الصارم سيضطر الناس للإختيار بين إيران وأمريكا، والجميع سيختار أمريكا واقتصادها.

س: لقد ذكرت الإدارة الأمريكية الحالية. كنت بالطبع تتمتع بعلاقة وثيقة للغاية مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. هذه ليست ذات العلاقة مع الحكومة الحالية وإدارة بايدن. هل تستمع الولايات المتحدة إلى مخاوف إسرائيل؟

- بداية أنا آمل أن إسرائيل تسعى لمواجهة هذه التحديات لأننا سنكون الهدف الأول لهذا التهديد. أنا أعتقد أن الأهمية هي بالتمييز بين السياسة الصحيحة والخاطئة، وليس من ينفذها. حين رأيت الإدارة الأمريكية على مدار سنوات تتبنى سياسات أعتقد أنها كانت خطيرة لإسرائيل، أنا عارضت ذلك تارة أمام الديمقراطيين وتارة أخرى أمام الجمهوريين. السؤال لا يكمن بهوية الإدارة والرئيس ولكن السياسات، والسياسة الآن هي سياسة ضعيفة. والسياسة الصحيحة من وجهة النظر الإسرائيلية هي أن نقف بشكل صارم.

س: لقد اتبعت بالتأكيد حملة شديدة العدوانية والحيوية خلال فترة وجودك في السلطة. عندما تنظر الى الوراء هل ندمت يوما على عدم استخدام الخيار العسكري ومهاجمة إيران وحدك؟

- أنا لا أستطيع أن أفصح عن كل ما قمنا به خلال السنوات، قمنا بالكثير من العمليات بعضها في العلن وبعضها في الخفاء. ونجحنا بإعادة برنامج إيران إلى الخلف. أنا لست ملكًا رغم أن البعض يطلق علي "الملك بيبي". بل يجب أن يتم انتخابي في الانتخابات.

س: الخوف المشترك من إيران ساعدك على صنع التاريخ وتمكنت من إقناع الدول العربية في المنطقة بالتوقيع على اتفاقيات التطبيع "اتفاقيات ابراهيم"، هل أنت راض عن الطريقة التي تتقدم بها تلك الاتفاقيات في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية؟

- أعتقد أن هذا رائع. أنا لا يهمني المسؤولية عن الإنجازات. كان هناك أمران حصلا. الأول التخلص من كل الفيتو الفلسطيني. الجميع قال إنه لا يمكن اختراق العالم العربي دون التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين. السلام مع الفلسطينيين لن يحصل لأنهم لا يريدون السلام مع إسرائيل. لذلك كان علينا أن نتخلص من هذا الفيتو ولربما اختراق المسألة الفلسطينية سيتم عبر العالم العربي. الأمر الثاني التوجه السلبي تجاه ايران. الآن الدول العربية انضمت إلى الاتفاقيات لأنها تعيش تحت التهديد الإيراني. والأمر الثالث الذي حدث وهو بمثابة تحول إيجابي، ألا وهو قدرة إسرائيل أن تمنح التكنولوجيا في مجال المياه والسايبر والصحة للدول العربية.