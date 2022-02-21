اجمالي وفيات كورونا في اسرائيل يتجاوز الـعشرة آلاف

رغم ارتفاع عدد الوفيات الا ان عدد الحالات الخطيرة في اسرائيل سجلت انخفاضا

اعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية مساء اليوم أن اجمالي وفيات كورونا تجاوز الـ10 آلاف حالة وبلغ 10,001 حالة وفاة، ويتضح من المعطيات أن 22 مريضا توفوا جراء الاصابة وفي نهاية الاسبوع بلغت الوفيات 46 حالة وفاة.

ويشار الى ان 1,031 مريض بالفيروس ماتوا جراء الاصابة منذ بداية الشهر، والحديث عن احد أكثر الاشهر التي سجلت اعلى عدد من الوفيات جراء كورونا.

رغم هذا الرقم الكبير لعدد الوفيات الى ان عدد الحالات الخطيرة آخذ بالانخفاض وبلغ اليوم 772 اصابة، وهذه هي المرة الاولى منذ 23 كانون ثاني/يناير عدد الاصابات الخطيرة اقل من 800 حالة، وبلغت ذروة الاصابات الخطيرة في الموجة الثانية -1,250 اصابة.

ويتضح من معطيات وزارة الصحة انه تم تشخيص أمس 17,679 اصابة بالفيروس في حين سجل منذ منتصف الليلة 10,036 اصابة، في حين ان مؤشر انتشار الفيروس يستمر بالانخفاض وبلغ 0.67.