هيئة النزاهة العامة في العراق: تورط أكثر من 11 ألف متهم بالفساد بينهم 54 وزيرا خلال عام 2021

تورط 11 ألفا و605 مسؤولين في قضايا فشاد، وجهت إليهم 15290 تهمة، بينهم 54 وزيرا وجهت إليهم 101 تهمة ’ الفساد

أعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق، في تقريرها السنوي لعام 2021، "تورط 11 ألفا و605 مسؤولين في قضايا فشاد، وجهت إليهم 15290 تهمة، بينهم 54 وزيرا وجهت إليهم 101 تهمة ’ الفساد’ و422 متهما من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامِين ومن بدرجتهم وجهت إليهم 712 تهمة".

وأوضحت الهيئة، أن "632 حكم إدانة صدر من بينها حكم واحد بحق وزير، و42 حكماً بحق 23 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم".

وفي 23 مايو/أيار 2021، قال الرئيس العراقي برهم صالح في كلمة متلفزة إن 150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد شكل في أغسطس/آب من عام 2020، لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، تعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة في العراق الذي يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

ووفق القانون العراقي، فإن جميع الأحكام التي تصدرها المحاكم العراقية أولية قابلة للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية خلال 30 يوما من صدوره.