مصر تدين استهداف الحوثيين لمطار الملك عبدالله في جازان

أكدت الخارجية أن تكرار استهداف المنشآت الحيوية والمدنيين الأبرياء يعد انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي

أكدت مصر على تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية حيال استهداف استهداف الحوثيين لمطار الملك عبد الله في جازان بالسعودية، مشيرة إلى تأييدها "فيما تتخذه من تدابير لمواجهة الهجمات الإرهابية الخسيسة"÷ على ما جاء في روسيا اليوم.

وأصدرت وزارة الخارجية المصرية الإثنين بيانًا أدانت من خلاله، استهداف الحوثيين لمطار الملك عبد الله في جازان بالسعودية، الذي أدى إلى إصابة عدد من المدنيين فضلاً عن خسائر مادية.

وجاء في البيان: " أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاستهداف الإرهابي من قِبل ميليشيا الحوثي لمطار الملك عبدالله في جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك باستخدام طائرة مسيّرة مفخخة، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين الأبرياء فضلا عما خلفه هذا الهجوم الإرهابي الجبان من خسائر مادية".

وأكدت الخارجية أن تكرار استهداف المنشآت الحيوية المدنية والمدنيين الأبرياء يعد انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني وتهديدًا سافرًا لأمن واستقرار المملكة وحرية الملاحة الجوية".