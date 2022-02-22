الرئيس المصري يزور الكويت لدعم "العلاقات الثنائية" وبحث"الأزمات الإقليمية"

محاور التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، خاصة على الصعيد الأمني

يتوجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى الكويت في زيارة رسمية تتناول "تعزيز العلاقات الثنائية ومن المقرر أن يبحث مع أمير دولة الكويت "محاور التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، خاصة على الصعيد الأمني والاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين".

وأفادت المصادر بأن أجندة القمة العربية المقبلة المقررة نهاية العام الحالي ستكون محور مباحثات بين الزعماء الثلاثة.

وتشهد القمة المصرية الكويتية "التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي".

وفي وقت سابق، كشفت مصادر دبلوماسية جزائرية عن "احتمال عقد قمة ثلاثية الثلاثاء المقبل بين أمير دولة الكويت الشيخ نواف الجابر الصباح والرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون والمصري عبد الفتاح السيسي" بـ"هدف توفير الظروف السياسية الملائمة لعقد القمة العربية".

ومن المرتقب أن يصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى العاصمة الكويتية في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس جزائري إلى الكويت منذ 2008، بالتزامن مع زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اليوم ذاته.