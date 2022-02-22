أردوغان يترقب زيارة الرئيس الإسرائيلي: نعلق على الزيارة آمالاً كبرى

الرئيس هرتسوغ أعلن مطلع الأسبوع عن تخطيطه لزيارة اليونان وقبرص وسط إدراكه للحساسية التي قد تنشأ

صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء لموقع الأناضول إنه يعلق على زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ الوشيكة لأنقرة آمالاً كبرى". ونقل الأناضول عن الرئيس التركي قوله "إن الزيارة ستترك أثرًا على عدة مجالات".

يشار إلى أن الرئيس هرتسوغ أعلن مطلع الأسبوع عن تخطيطه لزيارة اليونان وقبرص وسط إدراكه للحساسية التي قد تنشأ جراء مثل هذه الزيارة في الجانب التركي الذي يقيم علاقات مشحونة ومتوترة مع هذين البلدين، على ما نشر موقع يسرائيل هيوم.

وتنطلق رحلة الرئيس هرتسوغ إلى اليونان يوم الخميس القادم حيث من المزمع أن يلتقي مع رئيس اليونان، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان، ورئيس المعارضة وممثلي الجالية اليهودية. وفي يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، سيزور الرئيس هرتسوغ قبرص ويلتقي مع رئيس البلاد.

ويشير الموقع الإخباري إلى أن الأنباء أفادت مؤخرًا أن تركيا كثفت أنشطتها ضد الضالعين بعمليات معادية لإسرائيل فوق أراضيها، بما في ذلك حماس.