الرئيس المصري يلتقى رئيس وزراء الكويت ويؤكد تطلع بلاده لتطوير التعاون بين البلدين

، رحب رئيس الوزراء الكويتي بالرئيس ضيفاً عزيزاً على الكويت، مؤكداً عمق الروابط التي تجمع بين البلدين الشقيقين

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، في الكويت بحضور وفدي البلدين، وأكد السيسي أن بلاده تتطلع إلى تطوير التعاون مع دولة الكويت الشقيقة إلى إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي، خاصةً في ظل التحديات الكبيرة والأزمات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تموج بها المنطقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضى، إن "الرئيس تقدم بالشكر إلى دولة الكويت على حسن الاستقبال وكرم الضيافة"، معرباً "عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، فضلاً عن التشابك الاجتماعي والثقافي الممتد"، حسب موقع الشروق نيوز المصري.

وأضاف بسام راضى، أن "اللقاء شهد استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، لاسيما في ظل قرب انعقاد اللجنة المشتركة المصرية / الكويتية، حيث تم التوافق على أن تركز اعمال اللجنة في اجتماعاتها القادمة على تعزيز التعاون في مجال الاستثمار والاقتصاد بين البلدين".

وفي نفس السياق، رحب رئيس الوزراء الكويتي بالرئيس ضيفاً عزيزاً على الكويت، مؤكداً "عمق الروابط التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وحرص بلاده على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك لمصلحة الشعبين الشقيقين، وكحجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة، وذلك في ضوء الأهمية المحورية لمصر إقليمياً ودولياً".

ومن جانب آخر، غادر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون, اليوم الثلاثاء, العاصمة القطرية الدوحة, متوجها إلى دولة الكويت حيث سيقوم بزيارة رسمية تدوم يومين، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

يشار إلى أن زيارة الرئيس الجزائري إلى دولة الكويت تهدف إلى "توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الأخوة المتأصلة, بين الشعبين الشقيقين", حسب بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية.