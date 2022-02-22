تعيين غيداء ريناوي-زعبي بمنصب قنصل إسرائيل في شنغهاي

جاء التعيين بعد ان صوتت ريناوي-زعبي ضد مشروع قانون تجنيد الحريديم بصورة تتناقض مع رغبة الائتلاف الحكومي

اعلن وزير الخارجية الاسرائيلية يائير لابيد اليوم عن تعيين النائبة غيداء ريناوي-زعبي (حزب ميرتس) بمنصب قنصل إسرائيلي عام في شنغهاي ، المدينة الأكثر اكتظاظا من ناحية سكانية في الصين، ويشار الى النائب ريناوي-زعبي كانت صوتت ضد مشروع قانون تجنيد الحريديم بصورة تتناقض مع الالتزام الائتلافي ما أدى إلى إسقاط مشروع القانون في حينه، ومن المتوقع أن تدخل مكانها كيتي فياتسكي، عضو بلدية بات يام وسط إسرائيل.

واحتلت ريناوي-زعبي المكان الرابع في قائمة حزب ميرتس للكنيست الـ24 وقبل خوضها تجربتها في الكنيست ترأست عدد من منظمات المجتمع المدني، وزير الخارجية يائير لابيد علق على التعيين وقال :"النائب ريناوي-زعبي تأتي مع تجربة إدارية غنية وخلفية اقتصادية وجماهيرية متنوعة ومبهرة، اتمنى لها النجاح وأنا متأكد من أنها ستقود القنصلية الاسرائيلية العامة في شنغهاي إلى انجازات جديدة وهامة، لا يمكن إنكار أهمية الصين عموما وشنغهاي على وجه الخصوص للاقتصاد العالمي، علاقاتنا الاقتصادية مع الصين هي محرك نمو هام للاقتصاد الاسرائيلي ويجب أن يستمر تعزيزه".

وعقبت النائبة ريناوي-زعبي على التعيين وقالت :"إنه لشرف عظيم أن أكون أول عربية في مثل هذا المنصب الديبلوماسي الرفيع ، أنا سعيدة بأنه ستتاح لي القدرة على الاسهام في هذه المهمة الهامة لتوثيق التعاون الاقتصادي، التجاري والثقافي مع أحد أهم الشركاء الاقتصاديين الهامين لإسرائيل في العالم من القنصلية الاسرائيلية العامة في شنغهاي، عصب مهم للاقتصاد العالمي".