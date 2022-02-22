دولة الإمارات تمدد حظر الطائرات المسيرة حتى إشعار آخر

المخالفون للتعليمات سيواجهون غرامة عالية وحكما بالسجن لعدة سنوات

أعلنت دولة الامارات العربية المتحدة اليوم عن تمديد حظر تحليق الطائرات بدون طيار حتى إشعار آخر، والذي يأتي بعد أسابيع من سلسلة من الهجمات شنها الحوثيون.

هذا وذكرت وزارة الداخلية الاماراتية في بيان نقلته وكالة أنباء الامارات "وام" أن الحظر يشمل"عمليات الطيران لملاّك وممارسي وهواة الطائرات بدون طيار، والتي تتضمن مستخدمي الطائرات دون طيار (الدرون)، والطائرات الرياضية الخفيفة بمختلف أشكالها وأنواعها، بما فيها ممارسة الرياضات الجوية والشراعية، وحتى إشعار آخر".

ولفت البيان إلى أن قرار الحظر جاء "بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني، وفقاً للتعليمات الصادرة".موضحا أنه "يتم حالياً مراجعة وتعديل الأنظمة المتعلقة باستخدام الطائرات بدون طيار في الدولة ومناطق الطيران".

وزارة الداخلية الاماراتية شددت في بيانها على أن "كل من يخالف هذه التعليمات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وعقوبات بالحبس قد تصل إلى خمس سنوات".

ويشار الى أن دولة الامارات أصدرت تحذيرا من التهديد المتزايد للهجمات باستخدام الطائرات المسيرة ، جاء هذا في افتتاح مؤتمر الصناعات الامنية للأنظمة الغير مأهولة.

وقال محمد بن أحمد البواردي، وزير الشؤون الدفاعية لدولة الامارات خلال افتتاح معرض "يومكس" الاثنين:"يجب علينا أن نتوحد لمنع استخدام الطائرات المسيرة في تهديد أمن المدنيين وهدم المؤسسات الاقتصادية".

وانطلقت امس فعاليات "معرض الانظمة الغير مأهولة" يومكس الاثنين في أبو ظبي، بمشاركة ممثلين عن جيوش وصناعات أمنية اقليمية وغربية، بما يشمل الولايات المتحدة ، بريطانيا وفرنسا.