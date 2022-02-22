وزير الامن الاسرائيلي يكشف عن طائرة مسيرة ايرانية تستخدمها فنزويلا

وزير الامن الاسرائيلي يستعرض صورة للمسيرة التي قال انها من صنع ايراني وتستخدمها فنزويلا

كشف وزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس خلال كلمته في مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة، المنعقد في مدينة القدس صورا قال إنها "تثبت بأن ايران نقلت الى فنزويلا معلومات لإنتاج الطائرات المسيرة على أراضيها وتقوم بتسليمها الأسلحة المناسبة لهذه الطائرات على أراضيها".

وقال غانتس "تقديراتنا تشير إلى أن الأسلحة المتطورة والدقيقة التي تتلائم مع ’مجاهد 6’ ونماذج الطائرات بدون طيار الأخرى، أرسلت من إيران إلى فنزويلا خلال الفترة الأخيرة. خلال اجتماعاتي مع شركاء كثر من أنحاء العالم، بما يشمل إفريقيا والولايات المتحدة، والذين يعبرون أمامي عن مخاوف بسبب دعم إيران لدول تدعم الإرهاب ومنظمات إرهابية في منطقتهم".

وتطرق غانتس خلال المؤتمر إلى الاتفاق النووي الذي يتشكل بين إيران والدول العظمى وقال إنه "لو أبرم اتفاق نووي لن يكون نهاية محتومة إنما بداية الطريق لأنشطة يجب علينا القيام بها، اي على سبيل المثال- يجب أن نواصل التحقيقات المفتوحة للوكالة الدولية للطاقة النووية، وقف تطوير الصواريخ الباليستية الايرانية القادرة على حمل رؤوس نووية، والتعامل مع صلاحية الاتفاق وما يمكن أن يجري بعده". وأوضح غانتس :"يجب تجهيز قدرات هجومية ومجموعة من العقوبات الهامة في حال خالفت ايران الاتفاق عاجلا أم آجلا".