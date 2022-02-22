الضفة الغربية: مقتل فلسطيني بنيران الجيش الاسرائيلي بعد القاءه زجاجة حارقة قرب بيت لحم

الجيش الاسرائيلي يقول انه قدم له علاجا أوليا في المكان لكنه أعلن عن وفاته لاحقا

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل الفتى الفلسطيني محمد شحادة (14 عام) بنيران الجيش الاسرائيلي بالقرب من قرية الخضر جنوبي بيت لحم في الضفة الغربية، وأعلن الجيش الاسرائيلي أن إطلاق النار تجاهه جاء ردا على القاءه زجاجة حارقة.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أنه خلال نشاط للجيش الاسرائيلي في المنطقة ميزت قوات الجيش الاسرائيلي ثلاثة مشتبهين، وصلوا الى المنطقة التي ألقيت بها زجاجات حارقة تجاه المركبات الإسرائيلية أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة وعرضوا حياة المسافرين في الشارع للخطر.

المقاتلون أطلقوا النيران تجاه احد المشتبهين، محمد شحادة ذي الـ14 عاما وأصيب جراء ذلك. وقال بيان الجيش إن المقاتلين قدموا له العلاج الطبي الأولي في موقع إطلاق النار، ولاحقا أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وفاته.