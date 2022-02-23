سوريا تعلن عن ضربات منسوبة لإسرائيل في منطقة القنيطرة الحدودية

مصادر عسكرية، إن "إسرائيل شنت ضربات بصواريخ أرض - أرض" من الجزء الإسرائيلي من الهضبة

أفادت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل نفذت هجوما بعدد من الصواريخ من الجولان، مستهدفة بعض النقاط في محيط القنيطرة بجنوب غرب البلاد، ما أدى إلى خسائر مادية.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) ، نقلاً عن مصادر عسكرية، إن "إسرائيل شنت ضربات بصواريخ أرض - أرض" من الجزء الإسرائيلي من الهضبة، مضيفة أن الصواريخ استهدفت "نقاط معينة قرب القنيطرة مما ألحق أضرارا مادية" في حين أنه حتى الان لم ترد انباء عن وقوع اصابات.

يشار إلى أن هذه ثالث ضربة تنسب إلى إسرائيل هذا الشهر، بحيث استهدفت ضربات الأربعاء الماضي مستودعات صواريخ إيرانية جنوبي العاصمة السورية دمشق.

ويذكر أنه قتل هذا الشهر أيضا جندي سوري وأصيب خمسة آخرين في قصف جوي بري إسرائيلي استهدف مواقع في محيط مدينة دمشق، وأعلنت إسرائيل أنه جاء ردا على صاروخ سوري أطلق على إسرائيل.