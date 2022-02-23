لأول مرة: الرئيس الاسرائيلي يؤكد زيارته إلى تركيا الشهر القادم

وقبل زيارة هرتسوغ الى تركيا يزور هرتسوغ كل من اليونان وقبرص الاسبوع المقبل

تطرق الرئيس الاسرائيلي يتسحاك هرتسوغ لأول مرة اليوم الاربعاء خلال مشاركته في "مؤتمر إسرائيل للمناخ" الى زيارته المقبلة إلى تركيا، مؤكدا زيارته إلى أنقرة الشهر القادم، وقال هرتسوغ بحسب القناة (12) : "في الشهر القادم سأزور جارיتنا على شواطئ البحر المتوسط- اليونان، قبرص وتركيا وسأجتمع مع قادتها"وأشار هرتسوغ إلى أنه "يحافظ على علاقة وثيقة ودافئة مع القيادة في مصر، الاردن، دولة الامارات والسلطة الفلسطينية، أنا انوي تسخيرهم جميعا الى شراكة اقليمية في مواجهة أزمة المناخ".

ويشار إلى أنه في وقت سابق من هذا الاسبوع اعلن الرئيس الاسرائيلي أنه سيزور الاسبوع القادم اليونان وقبرص، وسيجتمع مع كبار المسؤولين في هذه الدول ومع ممثلين عن الجالية اليهودية، وسيفتتح زيارته الى اليونان بوضع إكليل الزهور على نصب الجندي المجهول، وبعدها سيزور القصر الرئاسي وسيجتمع مع الرئيس اليوناني، وبعد ذلك سيجري هرتسوغ اجتماعا أيضا مع رئيس حكومة اليونان.

وصرح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الشهر الماضي بأن الرئيس هرتسوغ من المتوقع أن يزور تركيا، وأضاف أن زيارته من الممكن أن تفتح صفحة جديدة بالعلاقات التركية-الاسرائيلية وقال :"أيضا لرئيس الحكومة نفتالي بينيت يوجد موقف ايجابي" وشدد على استعداد حكومة اسرائيل تطبيع العلاقات مع تركيا.

ويشار إلى أنه في الصيف الماضي تحدث الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مع هرتسوغ حتى يهنئة باستلامه المنصب، وناقش الجانبان العلاقات بين البلدين وأهميتها للشرق الاوسط، كما شدد الجانبان على أهمية مواصلة الحوار رغم جميع الخلافات بالرأي، وذكر البيان الصادر عن هرتسوغ بأن المكالمة بينهما كانت "ايجابية جدا".