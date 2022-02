الداخلية البنانية تؤكد إحباط ثلاث عمليات تفجير لحساب داعش وتوقيف جماعة تجند الشباب لتنفيذ عمليات انتحارية

أكدت وزارة الداخلية البنانية، اليوم الأربعاء، أن شبكة مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية داعش كانت تعتزم تنفيذ عمليات تفجير ضد ثلاثة أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت مضيفة أنه تم إحباط هذه العمليات.

وقال وزير الداخلية اللبناني، بسام المولوي خلال مؤتمر صحافي في مقر قيادة قوى الأمن الداخلي إن “التفجيرات في حال حصولها كانت ستوقع لا سمح الله الكثير من الضحايا”. حسب موقع أخباري اللبناني.

وأضاف بسام المولوي أنه تم "توقيف جماعة متطرفة تجند شبانا لتنفيذ عمليات انتحارية بأحزمة ناسفة وقذائف صاروخية"، مشيرا أن "قوى الأمن الداخلي اللبناني هم أبطال هذه العملية، وأهنئ أبطال قوى الأمن لأنهم تمكنوا من توقيف جماعة متطرفة تجند شبابا للقيام بتفجيرات على الأراضي اللبنانية".