الداخلية البنانية تؤكد إحباط ثلاث عمليات تفجير لحساب داعش وتوقيف جماعة تجند الشباب لتنفيذ عمليات انتحارية

وزير الداخلية اللبناني، “التفجيرات في حال حصولها كانت ستوقع لا سمح الله الكثير من الضحايا”

أكدت وزارة الداخلية البنانية، اليوم الأربعاء، أن شبكة مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية داعش كانت تعتزم تنفيذ عمليات تفجير ضد ثلاثة أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت مضيفة أنه تم إحباط هذه العمليات.

وقال وزير الداخلية اللبناني، بسام المولوي خلال مؤتمر صحافي في مقر قيادة قوى الأمن الداخلي إن “التفجيرات في حال حصولها كانت ستوقع لا سمح الله الكثير من الضحايا”. حسب موقع أخباري اللبناني.

وأضاف بسام المولوي أنه تم "توقيف جماعة متطرفة تجند شبانا لتنفيذ عمليات انتحارية بأحزمة ناسفة وقذائف صاروخية"، مشيرا أن "قوى الأمن الداخلي اللبناني هم أبطال هذه العملية، وأهنئ أبطال قوى الأمن لأنهم تمكنوا من توقيف جماعة متطرفة تجند شبابا للقيام بتفجيرات على الأراضي اللبنانية".

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وأشارت قوى الأمن الداخلي إلى أن العملية جاءت "بناء لتوجيهات المدير العالم لقوى الأمن القاضية بإجراء متابعة مستمرّة ودائمة لنشاط التنظيمات الإرهابية في لبنان، من قبل شعبة المعلومات وبصورة خاصة تلك التابعة لتنظيم داعش".

وفي وقت سابق، أعلن الأمن اللبناني، عن توقيف أحد المطلوبين للقضاء بجرم الانتماء إلى تنظيم "داعش"، في شمال لبنان.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني: "توافرت معلومات لدى مفرزة ​حلبا​ القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​، حول تواجد أحد أخطر مهربي الأشخاص عبر الحدود، والمطلوب للقضاء بموجب خلاصة حكم بجرم الانتماء إلى تنظيم "داعش"، ومذكرة إلقاء قبض بجرم جناية، في أحد المنازل في بلدة العماير في ​وادي خالد​، ويدعى: "م. ع." (مواليد عام 1989، لبناني الجنسية)"، حسب موقع RT بالعربي.